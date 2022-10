El partido entre Liverpool y Manchester City trajo mucha polémica. Una victoria 'red' por la mínima, una expulsión a Jurgen Klopp, un gol anulado al Manchester City o un lanzamiento de monedas a Pep Guardiola. Sin embargo, lo más polémico fueron los cánticos de los aficionados 'citizens' sobre sus homónimos de Liverpool relacionado con la tragedia de Hillsborough.

La tragedia de Hillsborough se produjo en 1989 en Sheffield, en las semifinales de la FA Cup entre Liverpool y Nottingham Forest, cuando 97 personas murieron (todos aficionados 'reds') en el estadio tras producirse una avalancha debido a un exceso de aforo y a unas malas condiciones de las instalaciones.

Los cánticos "asesinos" y "siempre las víctimas, nunca es vuestra culpa" se escucharon en Anfield en la grada visitante en relación a la tragedia. No obstante, la FA no sancionará al Manchester City al ser un hehco que "está fuera de su jurisdicción".

Pep Guardiola, en la rueda de prensa previa al partido que jugarán ante el Brighton, condenó estos hechos: "No escuché los cánticos. Si sucedió, lo siento mucho. No representa lo que somos como equipo, como club, si es que esto sucedió. Pero no se preocupen, podemos aprender perfectamente de nuestros errores sin problemas".