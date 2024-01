Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista al diario 'Récord'. En ella, el luso ha lanzado un buen dardo a los 'The Best', que en este año han otorgado a Lionel Messi. El argentino, jugador del Inter de Miami, estaba nominado junto a Mbappé y Haaland en una temporada en la que ya no contaba el Mundial conquistado por Argentina.

Pero, a pesar de todo y contra todo pronóstico, se erigió como vencedor. "No vi la ceremonia de entrega de esos premios".

"Ya estoy acostumbrado. Sé cómo funcionan estos organizaciones. En cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad", afirma.

"Ya no creo en estos premios"

Y explica: "Hay que analizar toda la temporada, y no quiero decir que no se mereciera el premio. Simplemente no creo ya en estos premios".

"No es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero eso son hechos. Son números. Los números no engañan", insiste.

En ese sentido, Cristiano ha sacado pecho por su temporada: "Sorprende si echas la mirada hacia atrás. Miras lo que pasó en el Manchester United y en la selección... y ya me daban por perdido".

"Me siento aún más orgulloso de haber derrotado a Haaland, Kane y Mbappé. Marcar goles siempre es complicado, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España y Portugal", sentencia.