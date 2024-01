Después de que Edu Aguirre criticara que Leo Messi haya ganado el 'The Best' a Mejor Jugador del Año tras una pobre temporada con el París Saint-Germain, Josep Pedrerol ha tratado la polémica en su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa sigue la misma línea que Aguirre: "El mundo del fútbol ha votado a Messi en un año en el que se ha limitado a ser un actor secundario en el PSG".

"La pregunta es: ¿Qué más tiene que hacer Erling Haaland para ganar un 'The Best'? Eso mismo debe estar pensando su padre", ha explicado.

"La FIFA debe replantearse estos premios. Ya no va casi nadie y las votaciones son una broma de mal gusto", ha añadido.

En este punto, Pedrerol ha tirado de sarcasmo: "Una idea: que conviertan la Gala en los premios Messi, que vaya Leo, la familia, los amigos, los compañeros de los equipos en los que ha estado y hasta el Lobo Carrasco".

"Queda feo que su premio lo tenga que recoger otra vez el presentador", ha zanjado.