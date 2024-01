"Estamos ante la mayor vergüenza de la historia del fútbol": así de contundente entró Edu Aguirre a 'El Chiringuito' después de que Leo Messi se alzara con el 'The Best'.

El argentino quedó en las votaciones por delante de Erling Haaland y Kylian Mbappé, sumando un nuevo título individual tras el Balón de Oro.

Para Aguirre, se trata de un nuevo "premio honorífico" a Messi: "Se demuestra una vez más que estos premios están podridos".

Cabe recordar que tras el Mundial con Argentina, Messi cayó en octavos de Champions y en verano se marchó a la MLS.