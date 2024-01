Cristiano Ronaldo, máximo goleador de 2023 del mundo del fútbol, ha hablado en la previa de la gala de los Globe Soccer Awards sobre la liga de Arabia Saudí. Más concretamente, sobre el nivel de la liga saudí, en la que compite desde que firmase por el Al Nassr tras su etapa en el Manchester United.

Su frase, como suele ser habitual, no ha dejado a nadie indiferente. Porque para él, la liga de Arabia Saudí tiene más nivel que la Ligue 1. Que la competición de Francia. Que el torneo en el que juega el PSG de Kylian Mbappé.

"Creo que la liga saudí no es peor que la francesa. Allí tienes dos o tres equipos con buen nivel, pero Arabia Saudí es más competitiva", dice.

Y sigue: "Ahora mismo creo que somos mejores que la Ligue 1, y seguiremos mejorando".

"Ganar a animales como Haaland..."

"Está en proceso, y llevará mucho tiempo. Paso a paso llegarán al nivel más alto, y creo que esta liga estará entre las tres mejores del mundo. La gente en Arabia estará orgullosa", afirma.

Fueron 54 los tantos que Cristiano ha marcado en 2023: "Imagínate ganar a animales como Haaland. Estoy orgulloso".

"Y pronto voy a cumplir los 39 años. Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí, y luego tengo éxito. A mí las críticas no me afectan", sentencia.