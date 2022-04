España espera rivales para el Mundial de Qatar del año 2022. La selección de Luis Enrique afronta la que será 15ª Copa del mundo y también su décima participación consecutiva desde que se perdiese en 1974 el campeonato disputado en Alemania.

Con varias selecciones pendientes de repesca, el reparto de los bombos está decidido para el sorteo, que tendrá lugar en el Doha Exhibition and Convention Center, y también las 'normas' que regirán la extracción de las bolas.

Comencemos recordando cómo están los bombos, con los cabezas de serie en el primero y el resto de selecciones en los tres restantes.

Bombo 1: Qatar (A1 y partido inaugural), Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

Bombo 2: Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suiza, Croacia, México, Uruguay y Estados Unidos.

Bombo 3: Senegal, Túnez, Irán, Polonia, Marruecos, Serbia, Corea del Sur y Japón.

Bombo 3: Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Camerún, Canadá y los ganadores de las respectivas repescas.

La excepción UEFA

No será un sorteo puro, y habrá una restricción que marque el desenlace de todo. No podrán enfrentarse selecciones de una misma Confederación en un mismo grupo, con la excepción de la UEFA.

En ese caso, hay 13 plazas asignadas para Europa y al haber cinco grupos con dos equipos europeos no habrá nunca tres juntos.

Ese mismo criterio se aplica en los posibles ganadores de las repescas. En ese sentido, los cuatro combinados de Sudamérica ya clasificados no podrán enfrentarse al ganador de la eliminatoria entre Perú y el vencedor del Australia - Emiratos Árabes. Aunque los peruanos no sean los clasificados se aplica la misma norma con los sudamericanos. Y ojo, porque Australia pertenece a la Confederación asiática, así que se aplica también para Japón y Corea del Sur, en el bombo 3.

Las otras dos eliminatorias restantes la jugarán Gales contra el vencedor del aplazado Suecia - Ucrania por un lado, y por otro Costa Rica y Nueva Zelanda.

Sirviendo como ejemplo, Uruguay, o Ecuador, no podrán quedar emparejados en el mismo grupo que Brasil o que Argentina. Y Ecuador no puede caer en el mismo grupo que Uruguay. EEUU, México y Canadá no pueden estar tampoco en el mismo grupo, al igual que Senegal evita en fase de grupos a, por ejemplo, Ghana y Camerún.

Además, Qatar ya tiene asignado el grupo A, y también el partido inaugural del Mundial.

Horario y dónde ver

El sorteo del Mundial de Qatar 2022 se celebrará hoy, día 1 de abril, en Doha a las 18:00 hora peninsular española (una hora menos en Canarias), y se podrá seguir en directo a través de la web de laSexta. En televisión, se podrá seguir en Teledeporte, mientras que la FIFA lo dará por 'streaming' en su canal de Youtube.