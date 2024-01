Sven-Goran Eriksson, el que fuera seleccionador de Inglaterra, sufre un cáncer terminal a los 75 años, tal y como él mismo ha revelado en una entrevista con un medio de su país.

El sueco, al que le han diagnosticado como máximo un año más de vida, hizo pública la noticia sorprendiendo a todo el mundo. Esta triste realidad ha dado lugar a que Eriksson mostrara sus deseos aún por cumplir antes de su fallecimiento. El ex técnico ha declarado querer pasar el resto de su vida viajando y viendo fútbol.

Eriksson desea vivir desde Wembley el encuentro que tendrá lugar el 23 de marzo entre Inglaterra y Brasil. Sin embargo, no solo quiere despedirse desde la grada.

El Liverpool, equipo al cual 'Svennis' siempre ha mostrado su simpatía, jugará un emblemático encuentro frente al Ajax también en marzo. Ante esto, los aficionados han pedido que el sueco dirija a los 'reds' durante este encuentro amistoso en Anfield.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha indicado que "estaría encantado" de hacer realidad uno de los sueños de Eriksson; dirigir a los 'reds' desde el banquillo.

"Ese sería mi sueño. Siempre ha sido mi sueño. Pero como en los sueños, no me quejo. He dirigido a muchos buenos clubes de fútbol: selecciones nacionales y clubes. Y estoy satisfecho", señaló el sueco al ser preguntado por esta propuesta.