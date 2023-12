Fracaso monumental del Ajax en la Copa de Países Bajos. El equipo neerlandés quedó K.O. en el torneo después de perder ante el USV Hercules, de la Cuarta división del país, por 3-2 con un gol de Grotenberg en el minuto 93.

Adiós en dieciseisavos, y el club ha decidido, viendo el desastre de lo sucedido, tener un gesto con los 325 fans que viajaron hasta Utrecht para ver al cuadro ajacied.

Tal y como han confirmado en un comunicado, van a devolver el dinero tanto de las entradas como del viaje en autobús.

"Compartimos ese dolor, y estamos profundamente avergonzados. Se ha decidido que todos los aficionados que hayan comprado una entrada recibirán el reembolso de la localidad y del viaje en autobús. Pronto estará en su cuenta", dicen.

Y hablan del partido: "No borra el recuerdo de una dolorosa noche, pero no hacer nada no era una opción".

El Ajax, tras llegar a ser colista en octubre de la Eredivisie, ha remontado el vuelo hasta llegar a la quinta plaza después de sumar 17 de los últimos 21 puntos.