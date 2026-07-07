¿Cuándo juega España contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial? Horario y dónde ver

Los de Luis de la Fuente se medirán a Bélgica este viernes 10 de julio a las 21:00 hora española, después de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo con un tanto de Mikel Merino.

España ha certificado este lunes su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 al batir a Portugal con un gol de Mikel Merino en el descuento. Con este resultado, los de Luis de la Fuente ya esperan con ansia el viernes para enfrentarse a Bélgica, su próximo rival en la Copa del Mundo.

A pesar de los buenos resultados obtenidos en las fases previas y la polémica roja retirada a Folarin Balogun por parte de la FIFA, a petición expresa de Donald Trump, Estados Unidos no fue capaz de imponerse ante la selección belga, que apenas sufrió para avanzar de ronda con un 1 a 4 a su favor.

Este viernes 10 de julio a las 21:00 horas, España se enfrentará a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, hogar de los Los Angeles Rams de la NFL, con el objetivo de ganarse un puesto en las semifinales. En caso de resultar vencedor del partido, su próximo rival será el ganador del duelo entre Francia y Marruecos de este jueves a las 21:00 hora española.

Los enfrentamientos entre ambas selecciones en torneos internacionales apenas cuentan con un largo recorrido. En total, 'La Roja' se ha enfrentado a los belgas en hasta tres ocasiones en citas mundialistas o europeas, de las cuales cuenta con un récord negativo de una victoria y dos derrotas.

Más allá de partidos amistosos o clasificatorios a torneos, el primer duelo directo entre españoles y belgas fue en la fase de grupos de la Eurocopa de 1980 con un 2-1 en beneficio de Bélgica. Seis años después, en el Mundial de México 1986, con una lamentable derrota en cuartos de final 1-1 (4-5) en la tanda de penaltis.

En cambio, en el último partido oficial entre ambos combinados en un torneo internacional, España logró vencer 1-2 a los belgas en el último partido de la fase de grupos del Mundial Italia 1990.

Historial de España - Bélgica

En total, ambas selecciones se han enfrentado en torneos internacionales de forma directa en hasta tres ocasiones, con un registro negativo para España de una victoria y dos derrotas. Este viernes, los de Luis de la Fuente podrían ampliar su racha de victorias y empatar el registro.

Bélgica 2-1 España (Eurocopa 1980 Fase de Grupos)

España 1 (4-5) 1 Bélgica (Mundial México 1986 Cuartos de final)

Bélgica 1-2 España (Mundial Italia 1990 Fase de Grupos)

Horario y dónde ver

El partido entre España y Bélgica de este viernes 10 de julio a las 21:00 hora española podrá verse en directo a través de 'TVE'. Toda la información y actualidad sobre el partido se podrá seguir en directo a través de la web de laSexta.

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