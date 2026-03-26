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Pura magia

El inicio más inesperado de la historia de 'El Chiringuito': Pedrerol, seis estudiantes y un micrófono

Josep Pedrerol arrancó 'El Chiringuito' junto a seis futuros periodistas que, por turnos, presentaron el programa.

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'El Chiringuito' vivió este miércoles un inicio inédito en la historia del programa con el público en plató.

Para presentar, Josep Pedrerol pidió que seis estudiantes de periodismo salieran junto a él para que cada uno iniciase el espacio a su manera.

Nervios, rostros de ilusión, templanza... entre ellos hubo de todo, pero sobre todo ganas y ánimo.

Pedrerol fue pasando el micrófono y cada estudiante, siguiendo su 'línea editorial', hizo el sumario de 'El Chiringuito'. Pura magia.

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