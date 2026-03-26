El inicio más inesperado de la historia de 'El Chiringuito': Pedrerol, seis estudiantes y un micrófono

Josep Pedrerol arrancó 'El Chiringuito' junto a seis futuros periodistas que, por turnos, presentaron el programa.

'El Chiringuito' vivió este miércoles un inicio inédito en la historia del programa con el público en plató.

Para presentar, Josep Pedrerol pidió que seis estudiantes de periodismo salieran junto a él para que cada uno iniciase el espacio a su manera.

Nervios, rostros de ilusión, templanza... entre ellos hubo de todo, pero sobre todo ganas y ánimo.

Pedrerol fue pasando el micrófono y cada estudiante, siguiendo su 'línea editorial', hizo el sumario de 'El Chiringuito'. Pura magia.