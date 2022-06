"Mbappé no me traicionó". Así de contundente ha sido Florentino Pérez sobre Kylian Mbappé. "Transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid. Lo quisimos hacer en agosto, no le dejaron. Él seguía manifestando que podía esperar. Él en ese momento habló con ellos y se quería ir", ha explicado el presidente en 'El Chiringuito'.

¿Qué pasó después?: "Pasó mucho tiempo. Manifestó lo mismo y como 15 días antes cambió la situación. Presión política y económica. Entró en un bloqueo".

"Le habían ofrecido parece ser el líder de la gestión del club... este no es el Mbappé que yo quería traer. Ha debido de cambiar de sueños...", dijo Florentino.

El futbolista francés renovó con el Paris Saint-Germain anunciándolo en el último partido de la Ligue 1. Una decisión de la que el Madrid se enteró un día antes.