La exportera de Estados Unidos Hope Solo ha confesado que cuando aterrizó en la selección femenina, la cual es la vigente bicampeona del mundo, las cosas no fueron nada sencillas. Y es que parece ser que tanto ella como Carli Lloyd descubrieron que el resto de compañeras tenían una educación muy diferente a la suya.

"Te encuentras con un club de chicas malas. La mayoría de las jugadoras provienen de familias blancas y ricas. Esa es la cultura de la selección nacional femenina. Es una cultura blanca muy privilegiada", ha asegurado para 'The Players de la BBC', mientras añadía: "Recuerdo que Carli Lloyd y yo siempre decíamos 'Tenemos que cambiar esta cultura'".

"La gente no fue amable con nosotras. No fue acogedora, no te invitaban a sentarte a la mesa. Fue difícil crecer en la selección nacional en el aspecto social", ha confesado Solo.

Como ni ella ni Lloyd querían que el ambiente del equipo fuera ese, trataron de suavizar las cosas con el resto de nuevas jugadoras que iban llegando: "Ella y yo fuimos muy acogedoras, no éramos matonas. Fuimos muy amables con las niñas que llegaban".

Sin embargo, que las cosas hayan cambiado tampoco termina de convencerla. "Es un entorno mucho más abierto y bienvenido, es una transición más fácil. Ahora las jóvenes tienen el camino allanado la mayor parte del tiempo. No puedes presionarlas de la misma manera que solías presionar antes para ser realmente competitivas. Es un entorno completamente diferente y no creo que siempre sea algo bueno. Creo que crea deportistas más blandas", ha explicado la portera.

Carli Lloyd era una de las protagonistas de las declaraciones y es por eso que también quiso intervenir en la entrevista para respaldar a su excompañera de equipo: "Ahora es un ambiente mucho más acogedor para ellas. Antes, luchabas con garras. Pero eso es lo que hizo grande al equipo durante tantos años. No fue fácil".

Uno de los principales problemas en el fútbol femenino es la igualdad salarial, algo que en los últimos años está teniendo un mayor respaldo, y Hope aprovechó para la ocasión para hablar sobre ello. "Creo que hay que trabajar, y cuando digo trabajo, me refiero a documentos legales, me refiero a reunirse con políticos en el Congreso o en el Senado. Estoy cansada de hablar de eso. Las cosas tienen que cambiar. Mira el voto negro, mira los derechos de las mujeres a votar, tenían que luchar por ello. Nunca fue simplemente dado", ha asegurado la exportera para finalizar.