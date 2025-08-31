Insólito: Chavarría comete penalti sobre Lamine Yamal y el árbitro...¡no tenía comunicación con el VAR!

Busquests Ferrer señaló pena máxima en una acción del zaguero del Rayo sobre Lamine pero la comunicación con el videoarbitraje era inexistente.

Jornada tres y la Liga EASports ya tiene una de las jugadas más polémicas de la temporada. Lamine Yamal caía dentro del área del Rayo Vallecano tras un contacto con Pep Chavarría y Mateo Busquets Ferrer señalaba la pena máxima a favor del Fútbol Club Barcelona.

El Rayo protestó la acción con dureza pero lo verdaderamente llamativo fue que el colegiado del encuentro no tuvo la posibilidad de consultar con el VAR. La comunicación con la sala del videoarbitraje ya comenzó teniendo problemas al principio del encuentro.

En un principio se restauró pero luego se volvió a perder. Fue entonces cuando sucedió la acción que, en ese momento, daba la victoria al Barça de Flick en Vallecas. Lamine asumió la responsabilidad y engañó a batalla para marcar su segundo gol en esta Liga.

Sin embargo, el Rayo no le perdió para nada la cara al partido en la segunda mitad. De hecho, mejoró. Exigió el máximo de un Joan García que cuajó una actuación espectacular. El ex del Espanyol salvó varias ocasiones muy claras del cuadro rayista firmando su mejor actuación desde que viste la camiseta del Barça. El 'MVP' sin duda.

Aún así, el remate de Fran Pérez a la salida de un córner fue demasiado para Joan García y para un Barça que terminó concediendo el empate. Los de Flick no estuvieron especialmente finos sobre todo en ataque. Ni Lamine, a pesar del gol, ni Ferrán, ni Raphinha ni Olmo tuvieron su día. El cuadro culé también acusó la falta de precisión con el balón en un campo en el que el césped no dio síntomas de estar en buen estado.

El Barça consumó en Vallecas su primer 'pinchazo' de la temporada y se va al parón a dos puntos de Real Madrid y Athletic Club, que lideran la tabla. El Rayo Vallecano firmó una gran actuación e incluso pudo llegar a merecer algo más. Si no fue así fue, sin duda, por culpa de Joan García. Los de Hansi Flick se verán las caras ante el Valencia a la vuelta del parón, los de Íñigo Pérez, lo harán frente a Osasuna.