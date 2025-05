Apareció Mbappé: así fue el primer doblete de Kylian en un Clásico para poner La Liga patas arriba

El Clásico que decide la Liga ha comenzado de la manera más emocionante posible. Kylian Mbappé fue el principal agitador en un primer cuarto de hora sensacional del delantero francés. Kylian aprovechó un error de Cubarsí para plantarse delante de Szczęsny.

Mbappé se anticipó a la salida del portero polaco y este terminó cometiendo penalti. Szczęsny le adivinó la intención al ariete blanco pero eso no fue suficiente para evitar el 0-1. Kylian no fallaba y tampoco lo iba a hacer en el minuto catorce cuando Vinícius Jr dejó solo al ya 'pichichi' de la Liga, que no falló de nuevo ante el guardameta blaugrana.

Quince minutos de puro vértigo de Mbappé que le valieron el liderato en la tabla de goleadores, sus primero doblete en un Clásico y poner, de momento, al Real Madrid a un punto del Barça en la lucha por la Liga.