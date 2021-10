El podcast 'Einfach mal Luppen' que presentan Toni y Félix Kroos suele dejar muchos titulares por los protagonistas a los que entrevistan. Esta semana ha sido el turno de David Alaba, reciente fichaje del Real Madrid y compañero de Toni durante su etapa en el Bayern de Múnich.

El reconvertido central austriaco recordó cómo el conjunto alemán se puso en contacto con él cuando con apenas 15 años ya había sido convocado para jugar en la primera división de Austria.

"También tuve ofertas para hacerme un contrato profesional, del Austria de Viena y de otros clubes de la primera división de mi país", señaló Alaba, que rápidamente supo cuál sería su destino: "Después de esa temporada me fui al filial del Bayern".

De hecho, el jugador de 28 años explicó el método del Bayern para fichar a jóvenes jugadores: "Quería ir a Inglaterra y ya tenía ofertas allí. Pero el Bayern no se rindió y me dijo: 'Ven y echa un vistazo'. En ese momento era Werner Kern (ex director junior) quien estaba en contacto con mi padre. Nos recogió en el aeropuerto y luego fuimos a Säbener Strasse. A partir de ese momento, me enamoré de inmediato y tomé la decisión con relativa rapidez".

"Siempre el mismo truco, eso es lo que hicieron conmigo", replicó Toni Kroos, que también contó su experiencia con solo 16 años: "También era Werner Kern en ese momento. Entonces nos invitaron, nos enviaron al hotel Bayerischer Hof y luego a ver la Champions League. Ya no se podía decir que no".