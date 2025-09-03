La Vuelta cancela el final de la etapa en Bilbao por las protestas por el genocidio en Gaza

Los tiempos de la undécima etapa se han tomado a tres kilómetros de la línea de meta ante las protestas que se estaban sucediendo en la línea de meta.

La Vuelta a España ha cancelado el final de la etapa de este miércoles por las protestas por la situación de Palestina en la línea de meta, en Bilbao. La organización ha comunicado que los tiempos no se tomarían en la línea de meta por motivos de "seguridad". Cientos de personas se concentraban en la zona con banderas de Palestina.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta. No habrá ganador de etapa. Habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el sprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos", ha publicado la organización de La Vuelta. La etapa comenzó por la mañana desde el estadio de San Mamés, donde ya se pudieron ver las primeras protestas.

Fue a tres kilómetros de meta donde se repartieron los puntos de la etapa. Vingegaard y Pidcock pasaron en cabeza, sacando más de diez segundos al grupo que lideraba Almeida.

Todo eso ocurrió a tres kilómetros de la meta. Allí cientos de personas se manifestaban con banderas de Palestina, protestando por el genocidio israelí en Gaza.

Desde que comenzara la competición ciclista en España se han sucedido las protestas por la participación del equipo de Israel. Decenas de personas han tratado de detener las etapas cruzando la carretera cuando pasaban los ciclistas del equipo de Israel. Todos ellos portando banderas de Palestina y denunciando el genocidio.