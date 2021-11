Marc Gasol podría seguir el camino que tomó su hermano Pau antes de poner el broche a su brillante carrera: firmar con el Barça basket para retirarse como jugador blaugrana en la que fue su casa durante sus inicios.

Juan Carlos Navarro, excapitán del Barça basket y actual director general de la sección, ha reconocido en el primer encuentro con los medios de comunicación desde que estallase la pandemia que la posibilidad del regreso de Marc se está trabajando.

"Estamos en conversaciones con él para que venga al equipo", ha señalado 'La Bomba', matizando que aún no hay "negociaciones".

"Solo son conversaciones y no hay ninguna negociación, aunque él no ha dado ninguna negativa. Sabe de nuestro interés y tiene la ultima palabra. No negaré que me gustaría contar con él", ha añadido Navarro.

El menor de los Gasol se encuentra sin equipo tras concluir su etapa en la NBA jugando para Los Angeles Lakers (conjunto en el que reinó Pau) y su carrera en la selección española.

El nuevo Palau Blaugrana

El exjugador ha comparecido junto a Josep Cubells, responsable de la sección de baloncesto del Barça, y Mario Bruno Fernández, director deportivo. Cubells también se ha referido al nuevo Palau Blaugrana, explicando que "debe estar a punto en la temporada 2025-2026 y tendrá una capacidad para 15.000 espectadores".