Desde que se retirara de las canchas de baloncesto en el año 2011, Shaquille O'Neal ha seguido siendo noticia en muchas ocasiones por declaraciones de todo tipo. Ahora, ha concedido una nueva entrevista en la que ha dado a conocer nuevos aspectos de su vida personal y su infancia.

El exjugador de la NBA destaca en 'People Magazine' que se hacía popular allá donde iba: "Cada vez que iba a un lugar, rápidamente me hacía un nombre. Descubriría quién era 'el tipo', le estudiaría y le golpearía. Tomaría su lugar. Todos sabían quién era yo".

De hecho, confiesa que en el colegio casi comete una tragedia. "Casi mato a un niño", confiesa. Tuvo una pelea en el colegio que podría haber acabado de la peor manera posible.

"Me mostraron la cárcel. Cambié todo para convertirme en el payaso de la clase. Sólo para gustarle a la gente. Era otro mecanismo para lidiar con mi inseguridad. Yo no era... todavía no soy un líder. Era un seguidor en el camino equivocado", ha dicho para cerrar.

Aunque hace 11 años que se retiró, 'Shaq' sigue vinculado a la NBA siendo comentarista para la cadena 'TNT'.