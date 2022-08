Shaquille O'Neal siempre será recordado por ser uno de los jugadores más imponentes de la historia de la NBA. Sin embargo, el ex de Los Ángeles Lakers desde que se retirara ha sido protagonista de ciertos episodios curiosos y polémicos que nada tienen que ver con el baloncesto. En esta ocasión, el que fuera pívot ha asegurado que La Tierra es plana. Además, ha dado sus motivos para tratar de justificar esto que afirmaba.

"La tierra es jodidamente plana para mí. Yo conduzco de costa a costa y no voy hacia arriba ni hacia abajo en un ángulo de 360 grados. Hay tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que escuchas", asegura la leyenda de la NBA en el programa de radio de Australia: 'The Kyle and Jackie O Show'.

'Shaq' ha seguido expresando sus argumentos: "Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. He estado viviendo en una casa en un lago durante 30 años, ni una sola vez el lago giró hacia la izquierda o hacia la derecha".

En 2018, otra estrella de la NBA, Kyrie Irving, se declaró terraplanista. Hace poco, el base de los Brooklyn Nets comentaba lo siguiente: "Nos están engañando, nos han dicho que la Tierra es redonda, pero si uno piensa en la forma en que viajamos no lo es".

A pesar de todo este tipo de declaraciones, que son fácilmente refutables a día de hoy gracias a la ciencia, 'Shaq' asegura que esta cuestión no es algo a lo que le de importancia cada día de su vida.