Kevin Durant está cansado. Cansado de todo lo que rodea a su figura en relación a la de Kyrie Irving. Cansado de que, como él dice, tenga que ocuparse de lo que el base haga, piense y crea y en todo lo que repercuta a la franquicia de los Brooklyn Nets.

Porque no son pocos los que han cargado contra el número 7 de los neoyorquinos por su tibieza con el base. Por no ser del todo claro en el tema de las vacunas y tampoco serlo con la película de claro carácter antisemita que promocionó Kyrie y que ha hecho que ahora esté apartado del equipo.

"¿Que no soy un líder? ¿Qué significa eso?", preguntó a Chris Haynes, de Bleacher Report.

Y sigue: "No le voy a decir a un hombre adulto lo que puede o no puede hacer con su vida, y diseccionar sus puntos de vista o en qué mierda piensa".

"Muchos dicen que no soy un líder porque no le dije que se vacunase. O porque no condené a Kyrie por dejar el equipo, salir y vivir su vida...", insiste Durant.

Más claro no pudo ser Durant: "No necesito ni mostrar ni decir nada sobre lo que hago con mis compañeros para que me animen y me digan, 'oh sí, KD, eres el jefe, el líder".

"Quizá otros lo necesiten, pero yo no. No le hago eso a nadie. Vengo por respeto a todos y hablo con vosotros como uno más, incluso después de una derrota", sentencia Durant.