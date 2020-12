Sarunas Jasikevicius es un hombre con carácter. Mucho carácter. Lo demostró como jugador y lo hace ahora como técnico, llegado esta temporada al banquillo del Barça de basket. Sus broncas son habituales en cada partido, pero ahora ha sorprendido con algo nunca visto.

En el partido de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, el lituano solicitó un tiempo muerto después de un parcial negativo, y la manera de advertir a sus jugadores de su mal juego fue con silencio.

En las imágenes de la retransmisión se ve cómo el entrenador se aloja del corrillo, donde algunos de sus jugadores hablan. Mira, pero no dice nada mientras los segundos pasan. El tiempo muerto termina y Jasikevicius no ha dado ninguna instrucción. No hace falta, sus jugadores han entendido el mensaje: su enfado es tal que prefiere no hablar.

"Siempre hemos ido un paso por detrás y no hemos merecido ganar. Lo que tenemos que hacer es cambiar la dinámica muy rápido", afirmó al finalizar el choque, todavía con el enfado reflejado en su rostro.

Su Barça acababa de perder ante Valencia Basket en el Palau Blaugrana por 90 a 100. Una derrota que será recordada por el tiempo que demostró más que nunca el carácter de 'Saras', el entrenador que echa la bronca a sus jugadores solo con el silencio.