Exclusiva 'El Chiringuito': "Si Vinicius no se siente importante, en enero puede irse"

Marcos Benito informó en el programa del futuro del brasileño y su situación actual en el Real Madrid.

"Si de aquí a enero no se siente..."

El 'caso Vinicius' va cogiendo temperatura conforme avanzan las semanas y, sobre todo, se suceden los encuentros en este arranque de temporada.

El brasileño ya ha sido suplente en varias ocasiones y cuando es titular, como se vio contra el Espanyol, Xabi Alonso opta por sentarle en el segundo tiempo.

Esta circunstancia parece estar mermando la confianza del extremo y su futuro en este momento está en el aire.

Así lo contó en exclusiva Marcos Benito en 'El Chiringuito': "Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinicius no siga en eneroestá encima de la mesa".

Para su continuidad es clave que recupere la confianza: "Si de aquí a enero no se siente un jugador importante, al menos demostrándolo en el campo, en enero van a pasar cosas".

"Y si no pasan en enero, en verano está garantizado que Viniciusno creo que siga en el Real Madrid", zanjó el periodista.