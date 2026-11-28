¿Por qué es importante? Según explican los propietarios de las librerías afectadas, se buscaba una "digitalización destructiva" de la obra escaneando el contenido por inteligencia artificial. "Los cogen, cortan su lomo y ya tienen las páginas sueltas", cuentan.

Librerías de todo el mundo están recibiendo pedidos masivos de libros antiguos y descatalogados, solicitados por empresas vinculadas a grandes tecnológicas con el fin de digitalizarlos mediante inteligencia artificial. Luz Serra Rodríguez, de 'Tráfico de libros', describe la situación como sospechosa, ya que los pedidos provienen de una empresa estadounidense y son enviados a Canadá, con costes de envío superiores al precio de los libros. Marçal Font, de la librería 'Fénix', menciona que el proceso de digitalización podría ser destructivo, cortando los lomos de los libros. Aunque es posible digitalizar conservando el original, la destrucción impide verificar la autenticidad de las copias.

Son encargos extraños. Encargos masivos y multitudinarios. Encargos que están recibiendo librerías de todo el mundo para el envío de grandes cantidades de libros antiguos. De obras descatalogadas. De productos de temática muy concreta. Detrás de todo están empresas vinculadas a grandes tecnológicas con la digitalización IA como misión. "Pensamos que era una estafa", afirma Luz Serra Rodríguez, propietaria de 'Tráfico de libros'.

"Recibimos una serie de pedidos voluminosos desde EEUU. No eran libros caros, pero sí quedaban pocos ejemplares", cuenta.

Detrás de todo, el escaneo de libros "por IA": "Dejé de hacer pedidos. Me penalizan por cancelación, así que subí precios como medida disuasoria. Entonces llegaron pedidos para España pero a nombre de esa misma empresa".

"Preferimos que los libros vayan a gente que los lea o que los guarde, dándoles una vida mucho mejor", expone Luz.

Marçal Font, profesor de la Universidad de Barcelona y propietario de la librería 'Fénix', ha afirmado que los pedidos podían ser "de 100 libros o de 1.000". "Todos de una empresa de EEUU con destino Canadá. Los gastos de envío eran casi el doble que el precio de los libros", explica.

"Otros libreros tenían el mismo problema. Nos relacionaba directamente con el 'Proyecto Panamá' que destapó el 'The Washington Post'. Se buscaba digitalizar los libros de una manera destructiva cogiéndolos, cortando el lomo y ya teniendo las páginas sueltas", ha contado.

Juan Carroza, del departamento de documentación de laSexta, ha explicado qué sucedería si se destruye el documento original a la hora de hacer la digitalización: "No puedes acceder a la fuente original. No sabes si lo que tienes es correcto o está modificado".

"Este proceso de digitalización se puede hacer sin destruir el documento original. Se puede digitalizar conservando la copia original", ha dicho.

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