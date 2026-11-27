Los detalles Ha fallecido a causa de un cáncer que padeció durante cinco años, según ha anunciado la banda en su página web.

En su casa en la isla inglesa de Wight

Phil Barker, exbaterista del grupo punk británico The Buzzcocks, ha fallecido a los 65 años en su hogar en la isla de Wight debido a un cáncer que padeció durante cinco años. Barker, que formó parte de la banda entre 1992 y 2006, murió "pacíficamente mientras dormía", según un comunicado de la banda. Junto a su amigo Tony Barber, Barker se unió al grupo en 1992, formando la columna vertebral de la banda junto a Pete Shelley y Steve Diggle. The Buzzcocks, fundados en 1976, grabaron varios discos y continúan activos, con conciertos recientes en Estados Unidos y el Reino Unido.

El que fuera baterista del grupo punk británico The Buzzcocks, Phil Barker, ha muerto a los 65 años en su domicilio de la isla inglesa de Wight (sur de Inglaterra), a causa de un cáncer que padeció durante cinco años, según ha anunciado la banda en su página web.

Phil Barker, que fue baterista entre 1992 y 2006, murió "pacíficamente mientras dormía", recuerda un breve comunicado de la banda que ya tienen medio siglo. El comunicado recuerda que Barker "solo (deja) buenos recuerdos".

Barker llegó a los Buzzcocks en 1992 junto a su amigo de infancia Tony Barber, que sería luego el bajista. Ellos dos junto con Pete Shelley y Steve Diggle formaron entonces la columna vertebral de la banda entre ese año y 2006, aunque la formación, nacida en los albores del punk, existía desde 1976, fundada ese año por Shelley y Howard Devoto, quien la abandonó un año después.

La banda grabó en su primer momento tres álbumes y se disolvió en 1981. Más tarde, volvieron a reunirse en 1989 y grabaron un cuarto disco. Fue en esa época cuando Barker se incorporó al grupo, con quienes grabó cinco discos.

Pete Shelley, verdadera 'alma mater' del grupo desde sus inicios, murió en 2018, pero el resto del grupo mantuvo el nombre y la actividad. De hecho, según su página web, acaban de terminar una serie de 25 conciertos en Estados Unidos y todavía tienen pendientes cuatro más en el Reino Unido antes de terminar el año.

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