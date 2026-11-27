Los detalles Ana Belén Santiago, directora artística de Teatro El Barrio, asegura a laSexta que el PP ha optado por cancelar estas obras porque "hablan de nuestra memoria histórica, generan una critica contra el fascismo".

El Ayuntamiento de Pinto, gobernado por el Partido Popular, ha cancelado cinco obras de teatro de Federico García Lorca relacionadas con la memoria histórica. José Sacristán, protagonista de una de las obras canceladas, expresó su tristeza por la situación. Ana Belén Santiago, del Teatro El Barrio, afirma que la cancelación se debe a que las obras critican el fascismo. Ante la censura, han representado 'Libres' en las calles. El Ayuntamiento niega la censura, alegando que las obras no estaban contratadas, aunque la compañía asegura que tenían una función apalabrada. Se reunirán para intentar resolver la situación.

El Ayuntamiento de Pinto (Madrid), gobernado por el Partido Popular, ha cancelado cinco obras de teatro, todas ellas de Federico García Lorca y que hacían referencia a la memoria histórica.

Hace una semana, José Sacristán, que protagoniza una de estas obras canceladas, reconoció este sábado en laSexta Xplica que lo que siente es "pena y tristeza de que vuelvan a aparecer síntomas o comportamientos que vuelvan a remitirnos, como decía Don Antonio Machado, a la España 'tahúr, zaragatera y triste".

Ana Belén Santiago, directora artística de Teatro El Barrio, asegura a laSexta que el PP ha optado por cancelar estas obras porque "hablan de nuestra memoria histórica, generan una critica contra el fascismo". Ante la censura, han tenido que interpretar su obra 'Libres' en las calles de Pinto.

Pero no es la única obra suspendida por el Ayuntamiento. Otras cuatro, también de Lorca, no se podrán interpretar en el Teatro Francisco Arrabal. Pepe Alacid, pianista y director musical de 'Libres', detalla que "todas estas obras dan pie a poder pensar, y que pueden hacer que la gente conozca otra forma de vivir o de pensar".

El Ayuntamiento niega la censura

El Ayuntamiento de Pinto ha emitido un comunicado asegurando que las obras "no estaban contratadas ni programadas" y negando que se trate de una censura ideológica.

No obstante, la compañía asegura que tenían apalabrada con el Consistorio una función para el próximo 12 de febrero que también ha sido cancelada. El próximo martes tienen previsto reunirse con los responsables municipales para intentar que sus obras se celebren en Pinto.

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