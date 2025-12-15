El Louvre cierra sus puertas al público este lunes por una huelga de sus trabajadores

El contexto La huelga se produce en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre.

El Museo del Louvre no abrió sus puertas el lunes debido a una huelga convocada por sindicatos en protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos. La asamblea de trabajadores, que comenzó a las 9:00 horas, decidirá las acciones a seguir. Christian Galani, representante de CGT, destacó la pérdida de más de 200 empleos en 15 años y el aumento de visitantes. Los sindicatos se oponen al aumento del 45% en el precio de entrada para no residentes del Espacio Económico Europeo. También exigen mejoras en seguridad, salarios y gobernanza. El museo enfrenta problemas como el robo de joyas y daños en sus instalaciones.

El Louvre no ha abierto sus puestas en la mañana de este lunes en una jornada de huelga convocada por los sindicatos de los trabajadores, que están reunidos en una asamblea para decidir qué acciones adoptar en su protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos del museo, según constató EFE.

"Podríamos continuar con la acción dependiendo de las respuestas que la ministra (de Cultura, Rachida Dati) y la dirección (del museo) nos den hoy. Nuestro preaviso de huelga es renovable y es el personal quien, en última instancia, decide cada día si continúa o no con la acción. Pero no me cabe duda de que la movilización será especialmente intensa", dijo a la prensa el representante de CGT, Christian Galani, cuyo sindicato es uno de los convocantes del paro de este lunes junto a CFDT y Sud.

La asamblea general de trabajadores comenzó a las 9.00 horas locales, cuando el museo más visitado del mundo debería haber abierto sus puertas. "La apertura del museo se ha retrasado. Les comunicaremos las modalidades de una eventual apertura lo antes posible", se lee en un cartel situado en la entrada subterránea junto a la famosa pirámide.

Esta huelga en el Louvre se produce en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre. Galani reiteró este lunes la necesidad de "establecer una jerarquía de medidas de emergencia que se deben implementar", empezando por "el estado ruinoso del edificio y la seguridad de la institución".

Una degradación paulatina

Además, el sindicalista puso el acento en que en los últimos 15 años se han perdido más de 200 empleos en el Museo del Louvre (que tiene 2.200 empleados), mientras que el número de visitantes se ha multiplicado hasta colocarlo en el más visitado del mundo.

El Louvre recibió 8,7 millones de visitantes en 2024, de los cuales el 69% eran extranjeros. En ese punto, Galani señaló que los sindicatos se oponen al "sistema de precios diferenciados" que pondrá en marcha en enero próximo el museo, ya que "crea una discriminación inaceptable entre los ciudadanos del Espacio Económico Europeo y los demás".

A partir del 14 de enero, el precio para los residentes fuera del Espacio Económico Europeo subirá de 22 a 32 euros, es decir, un aumento del 45%, un recargo planteado como una ayuda para financiar la renovación del patrimonio nacional.

El abandono de esa subida de precios para extranjeros, la creación de 200 puestos de trabajo en el sector de la seguridad, el aumento salarial o el fin del actual modelo de gobernanza piramidal y compartimentado son algunas de las reclamaciones sindicales.

Fuentes del Ministerio de Cultura dijeron a Le Figaro que lo peor para el museo ahora sería que cerrara varios días seguidos. Además del coste de una huelga (400.000 euros al día) y la previsible decepción de los turistas, el impacto simbólico sería desastroso.

La institución no deja de acumular reveses, ya que el pasado 27 de noviembre resultaron dañados varios cientos de libros antiguos por una inundación causada por la avería de unas tuberías sobre las que se conocía su estado vetusto en la biblioteca de antigüedades.

El 17 de noviembre, el museo cerró un espacio de oficinas y, por precaución, una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del complejo. Pero lo que ha generado más polémica en las últimas semanas es el espectacular robo del que fue víctima el 19 de octubre, en el que un grupo de ladrones que accedieron con un montacargas a la galería de Apolo en pleno día se llevaron joyas de la corona de Francia.

Los cuatro supuestos miembros del comando han sido detenidos, pero las joyas no han podido ser recuperadas.

