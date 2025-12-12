La maldición de los Grimaldi: de la muerte de Grace Kelly al trágico fallecimiento retransmitido en directo por televisión de Stéfano Casiraghi

La docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' se centra en el capítulo que hoy emite laSexta en la llamada 'maldición de los Grimaldi' y hace un repaso por la trágica historia de la familia real de Mónaco desde la inesperada muerte de Grace Kelly.

La docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real', explora en este sexto capítulo que hoy emite laSexta la historia de otras monarquías de todo el mundo, centrándose, sobre todo, en las europeas. Una de las más conocidas es sin duda la familia real de Mónaco, sobre todo, por la maldición que se dice que sobre ella pesa. Según esta leyenda, una examante del príncipe Rainiero dijo: "Que ningún Grimaldi sea feliz, salvo que se case después de los 50 años".

El encantamiento ensombrece desde entonces la vida sentimental de la familia. Sus amores casi siempre terminan de forma trágica.

La muerte de Grace Kelly

El 13 de septiembre de 1982, Grace de Mónaco sufrió un derrame cerebral mientras conducía su coche y cayó por una ladera de 37 metros. Al día siguiente, tras sufrir un segundo derrame, Rainiero decidió no prolongar su vida artificialmente. Nunca volvió a casarse. Su muerte fue un trauma para la familia.

El día del accidente, Grace no iba sola. Estaba acompañada por su hija pequeña, Estefanía. "El trauma psicológico que sufrió la princesa Estefanía fue bestial. La prensa se preguntaba quién estaba al volante, cuál había sido la causa del accidente... Durante muchos meses posteriores se siguió hablando del accidente y para la princesa Estefanía fue bastante difícil lidiar con esa duda que sobrevolaba sobre si ella estaba al volante, que no lo estaba. De hecho, según los médicos, Grace primero tuvo un infarto y luego tuvo el accidente", explica el periodista de '¡Hola!' Martín Bianchi en este documental.

La escandalosa vida amorosa de las princesas Estefanía y Carolina

Este suceso marcó su carácter para siempre. Estefanía se convirtió en la princesa triste, la princesa rebelde, la diseñadora de moda, la madre entregada, la cantante pop... En definitiva, en el verso suelto de la realeza. Tras la muerte de su madre, Estefanía decidió casarse con un plebeyo, Daniel Ducruet, su guardaespaldas. Un año después se divorciaron por la publicación de unas fotografías en las que Ducruet mantiene relaciones sexuales con una stripper en una piscina.

"Se cuenta que Rainiero, harto del guardaespaldas Daniel Ducruet, le tendió una trampa digna de película, donde él y un amigo se encuentran con dos prostitutas, supuestamente, y todo eso se filma desde una de las ventanas del patio", comenta María Eugenia Yagüe, periodista especializada en casa real, en esta producción.

Pero la pequeña de la familia no fue la única en darle disgustos a un envejecido Rainiero. Carolina se casó a los 19 años con un playboy, Philippe Junot, 17 años mayor que ella. Su matrimonio no llegó a los dos años de duración. Después, la princesa encontró al gran hombre de su vida: Stéfano Casiraghi.

El trágico fallecimiento de Stéfano Casiraghi

Tras ocho años de matrimonio y con tres hijojs en común, la maldición de los Grimaldi volvió a teñir de luto el principado. Casiraghi murió en el mar, en medio de una competición deportiva que estaba siendo televisada.

Casi diez años más tarde, volvió a enamorarse. Se casó embarazada con Ernesto de Hannover, un príncipe alemán con serios problemas con el alcohol. Una borrachera de su marido hizo que la viéramos muy sola en la boda de los príncipes de Asturias. Actualmente están separados, pero no divorciados. Carolina no quiere perder su título nobiliario y dejar de ser princesa de Hannover.

La familia Grimaldi tuvo un nuevo revés al que enfrentarse tras la muerte de Rainiero.

Alberto de Mónaco y sus hijos fuera del matrimonio

El peso de la institución recae ahora en Alberto, el heredero. Un hombre en apariencia tímido que siempre estuvo muy marcado por el fuerte carácter de su padre. Cuando Alberto ascendió al trono, reconoció, para sorpresa de todos, una doble paternidad. Para la prensa, el heredero era un solterón con cierta ambigüedad sexual. "En alguna ocasión le han preguntado si era homosexual y contestó que no. Y bueno, tiene dos hijos, que conozcamos, y dos de su esposa actual", analiza Yagüe.

Alberto de Mónaco se casó con la nadadora Charlene Wittstock después de 11 años de noviazgo. Una década después, se separaron. Una enfermedad misteriosa la ha mantenido alejada de la Casa Grimaldi y de los hijos de la pareja, Jaime y Gabriela, que están siempre bajo la tutela del padre.

"Yo veo que ahí ha habido un pulso. Ella ha dicho: 'Yo me voy'. Pero como todos los matrimonios en que la mujer no es miembro de una familia real o que el heredero al trono es un hombre, hay unas cláusulas, que también habrá firmado Letizia en su momento, en que los niños herederos se quedan con el papá, con el que va a ser rey, no con la señora", explica la periodista.

*Ya disponible el episodio 6 de Los Borbones: una familia real en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.