La cantante Estrella Morente se ha pronunciado después de su polémica actuación en Operación Triunfo en la que cambió la letra de su tema 'Volver' para hacer un alegato a favor de la tauromaquia.

"Siempre he partido de la literatura y del arte para expresarme, la libertad de expresión es muy importante", ha asegurado en declaraciones a 'Hola', en las que ha puntualizado que no tenía "pensado nada": "Ha sido una cosa natural, yo me guío por los impulsos naturales y eso es lo que he hecho, ser natural una vez más".

A pesar de que la cantante asegura que fue un impulso natural y basado en literatura, su alegato a favor de los toros surgió en la misma semana que una concursante, Maialen, se posicionó en contra de la tauromaquia y llamó "nazis" a los toreros.

Preguntada por si esos versos soponían una respuesta a esa concursante, Morente ha explicado que no: "No, yo es que siempre cuando empiezo mis temas por bulerías, por tango, normalmente tiro de literatura y hago siempre alguna referencia a un poeta importante, en este caso ha sido José Bergamín".

Sin embargo, la cantante sí ha mandado un consejo a los concursantes de Operación Triunfo que pude interpretarse como una respuesta a las palabras de la concursante Maialen: "El consejo es que disfruten y que respeten, que es muy importante en la vida".

RTVE pidió disculpas por las palabras de la concursante en contra de los toros, pero aún no ha hecho lo propio por la improvisación de Estrella Morente, algo que, según los responsables del programa, no estaba previsto.

La propia cantante también ha confirmado este extremo: "No, de verdad que ha sido todo natural, no pienso hacer ningunas declaraciones que se salgan de lo normal, que no sea una actuación natural mía".