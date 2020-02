Con cara de sorpresa: así reaccionó el público que la noche de este domingo estaba viendo la gala de Operación Triunfo. Era el turno de la esperada actuación de Estrella Morente, que acudía al plató de la televisión pública para cantar con la concursante Nia la canción 'Volver'.

Todos esperaban escuchar la letra de la conocida canción pero la cantante cambió los primeros versos del tema por un alegato en defensa de los toreros y a favor de la tauromaquia.

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero: los dos se juegan la vida al mismo azaroso juego. No trafiquéis con su alma. No le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Que es humana cobardía robarle al toro su muerte a solas con su agonía", recitó en pleno directo y en el prime time de TVE.

Esta situación ha provocado multitud de críticas en las redes sociales y de parte de colectivos animalistas. El productor del programa, Tinet Rubira, ha explicado que lo ocurrido no estaba pactado y que Estrella Morente no había cambiado la letra en los ensayos previos: "Ha sido una sorpresa para todos".

La propia concursante que actuó con Morente ha asegurado que ella le avisó antes de que iba a "hacer un par de cosas": "A mi ella me dijo si le importaba que hiciese un par de cosas para calentar, que no me asustara, que iba a calentar. Me asusté un poco al principio porque pensé que era otra canción y pensé 'no se cantar esto'".

Por su parte, la directora de la academia, Noemí Galera, también ha señalado que "no sabía nadie lo que iba a hacer": "Nos quedamos todos a cuadros con su inicio de la canción, que era algo que no estaba previsto".

Esta polémica surge, precisamente, después de que TVE pidiera disculpas por los comentarios de una concursante que aseguró que los toreros eran unos "nazis".

"El tono de los comentarios de la concursante son opiniones personales que no compartimos. Fueron realizadas en el canal Youtube en directo de forma espontánea durante una conversación entre varios participantes. TVE está obligada a defender la pluralidad y la libertad de expresión", señalaron en su momento.