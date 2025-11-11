Rafa Nadal elige a los cuatro mejores tenistas de la historia... y uno puede sorprender

El manacorí ha elegido a su particular Monte Rushmore de la raqueta y, como no podías ser de otro modo, el 'Big Three' está en él.

Durante una entrevista con 'ComplexSports' durante un acto promocional, a Rafa Nadal le han puesto en la difícil tesitura de elegir a los cuatro mejores tenistas de la historia.

Centrándose solo en el plano masculino, al balear le pidieron que edificara su particular Monte Rushmore, mítica escultura estadounidense donde figuran cuatro presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Además de incluir a Novak Djokovic, Roger Federer y él mismo, los tenistas con más Grand Slams de la historia, Nadal se ha quedado con Road Laver.

En el debate podría entrar Jimmy Connors, que logró el mayor número de títulos individuales en la historia del tenis (109), o Pete Sampras por sus 14 'majors', pero Nadal se quedó con el australiano.

"Bien, seguramente Road Laver, Djokovic, Federer y probablemente yo mismo, para ser honesto. Humildad aparte, para ser claro los números dicen eso", señaló el manacorí.

Cabe destacar que Rod Laver ha sido el único tenista (hombre o mujer) que ha logrado ganar en un año natural (1969) los cuatro Grand Slams.