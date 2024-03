Plex, o YosoyPlex, fue el ganador de la noche de los Premios Ídolo. Así es como se le conoce en el mundo de los influencers, pero allí donde nació, en Toro (Zamora), hace poco más de dos décadas, antes de ser Plex era Daniel Alonso. Nacido en el año 2002, YosoyPlex se dio a conocer en YouTube, donde nadie veía sus vídeos hasta que uno se viralizó. Así es como comienzan la mayoría en este sector. Si no, que se lo digan a Juan Dávila, que no vendía entradas en el teatro hasta que uno de sus vídeos en TikTok empezó a dar vueltas y desde entonces, agota entradas en cuestión de minutos.

Con 22 años, Plex se llevó nada más y nada menos que tres premios Ídolo en la ceremonia que se celebró la noche del 14 de marzo en Madrid, organizada desde hace tres años por la también influencer Dulceida. Mejor creador del año, Ídolo en categoría de Viajes y sí, también el premio especial del año: Plex fue el Ídolo del Año. En total son 20 las categorías de premios que se entregaron la noche de los Ídolo, en una ceremonia presentada por Cristinini y Luc Loren, aunque muchos otros se subieron al escenario para entregar las estatuillas del contenido digital a los ganadores. Aquí puedes consultar la lista completa de ganadores de los Premios Ídolo de 2024.

Premio Ídolo a Mejor Creador del Año

Xuso Jones

Marina Rivers

Nil Ojeda

GANADOR - Plex

Premio Ídolo Revelación

Elena Gortari

Dan Renville

Carliyo Elnervio

Oscar Font

Lluna Clark

Eme de Amores

Ariane Hoyos

Yenesi

Necko Vidal

GANADORA - Lucía de la Puerta

Premio Ídolo a Contenido Creativo

GANADORA - Ariane Hoyos

Eme de Amores

El Cromas

Nil Ojeda

Premio Ídolo en categoría Moda

GANADOR - Bycalitos

Clakovi

Rocío Osorno

Carlota Marañón

Premio Ídolo en categoría Humor

Benja Serra

Jorge Cyrus

GANADORA - Lalachus

Nuria Casas

Premio Ídolo en categoría Autenticidad

Andrea Compton

GANADOR - Ger

Marta Pombo

Samantha Hudson

Premio Ídolo en categoría Conciencia Social

Alan el Ruedas

Carla Galeote

Carolina Iglesias

GANADORA - Inés Hernand

Premio Ídolo en categoría Viajes

Cristina Verdú

Daniel Illescas

GANADOR - Plex

Lethal Crysis

Premio Ídolo en categoría Streamer

TheGrefg

Ibai Llanos

Mayichi

GANADOR - Illo Juan

Premio Ídolo en categoría de Proyecto Audiovisual

La Mesías, de Los Javis

de Los Javis La vuelta al mundo, de Plex

Sálvese quien pueda, de Netflix

GANADOR - Operación Triunfo, de Amazon Prime Video

Premio Ídolo en categoría TikToker

Natalia Palacios

Dan Remville

GANADORA - Lola Lolita

Erola Jons

Premio Ídolo en categoría Música

Aitana

Íñigo Quintero

GANADORA - Mëstiza

Saiko

Premio Ídolo en categoría Podcast

Nude Project

GANADORA - La pija y la quinqui

Poco se habla

Reyes del parque

Premio Ídolo en categoría Sostenibilidad

Carlota Bruna

Curly Azahara

Jon Kareaga

GANADORAS - Climabar

Premio Ídolo en categoría Health & Sports

GANADORA - Crys Dyaz

Fitcoco

Sara Baceiredo

Thesaiyankiwi

Premio Ídolo en categoría Gastronomía

Cenando con Pablo

Cocina con Chia

Concina con Coqui

GANADOR - Peldanyos

Premio Ídolo en categoría Emprendimiento Digital

B3tter

GANADOR - Milfshakes

It'slava

La Velada

Premio Ídolo en categoría Lifestyle

Elena Gortari

María Pombo

Marina Rivers

GANADORA - Violeta Mangriñán

Premio Ídolo en categoría Beauty

GANADORA - Alana, la hija del jeque

Alicia Revilla

Álvaro Platón

Marta Pons

El ganador de cada categoría se elige "una semana antes del evento" por un jurado profesional que ha votado "por su favorito en secreto y ante notario". Entre el jurado se encuentran altos cargos del departamento de Marketing, Comunicación y Entretenimiento de empresas como Netflix, Nivea o Pelonio.

Lo cierto es que aunque decenas de influencers no solo acudieron a la gala sino que fueron mostrando en sus redes sociales todo lo que implica la preparación a un evento de estas características —con sus 'Get ready with me' ('Prepárate conmigo')— o con la elección de los vestidos y trajes, fueron algunas las las caras conocidas que no acudieron a los Ídolo en 2024. Entre ellas se encuentra la conocidísima María Pombo, que estaba de viaje en Nueva York.

Aun así, la propia Dulceida optó por quitar hierro a estas "ausencias" y declaró ante los medios que en realidad no cree que haya "muchas" y que se le da "mucha importancia fuera", en referencia a los medios, para generar polémica. "Pero hay gente que por motivos personales no podía venir", explicaba, y otra que prefirió no acudir, pero lo importante, añadía, era todo el que había decidido ir.

Las polémicas de los Premios Ídolo de 2024

Horas antes de la ceremonia, la tiktoker Estela Grande, publicó un vídeo en el que explicaba que aunque ya inicialmente no estaba "muy motivada" para ir a los Ídolo, sí que iba a acudir. Sin embargo, aprovechó su espacio para criticar una de las decisiones de la gala organizada por Dulceida, concretamente el que no estuviera acreditada al 'photocall'. Lo cierto es que hay diferentes tipos de invitaciones a estos eventos, las que implican acudir a la gala y las que, además, te permiten pasear por la alfombra roja ante las decenas de fotógrafos acreditados. Este no era el caso de Grande, que se quejaba de que al no poder pasear por la alfombra roja no le permitían "sacar" su "máximo potencial".

Sin embargo, la gran polémica de los Premios Ídolo de 2024 tuvo lugar unas horas antes de la ceremonia, cuando varios medios se hicieron eco de la misteriosa desaparición de la fotografía en la que se anunciaba a los nominados en la categoría de Autenticidad, entre los que estaba la controvertida María Pombo. Muchos dieron por hecho que desaparecía esta categoría, por lo que Pombo y el resto de nominados —Andrea Compton, Ger y Samantha Hudson— perdían la posibilidad de perder su premio. No fue así. La ceremonia no se saltó este galardón, que se lo acabó llevando el joven Ger (GerSanc), el joven humorista Germán Sánchez Campos, nacido en Fuenlabrada (Madrid) en 1994 que ha conquistado las redes sociales.