Más problemas para el Louvre: dos tiktokers burlan la seguridad del museo y cuelgan un cuadro en la sala de La Gioconda

El Museo del Louvre enfrenta nuevos problemas tras el reciente robo de joyas. Dos tiktokers belgas, Neal y Senne, burlaron la seguridad del museo para colgar un cuadro con su imagen en la sala de La Gioconda. Detallaron su plan en redes sociales, mostrando cómo llevaron un marco de Lego desmontado y una lámina enrollada, colgando su obra rápidamente antes de huir. Este incidente se suma al cierre de una galería de antigüedades griegas por problemas estructurales, aumentando la presión sobre el museo, que ya lidia con deficiencias de seguridad tras el robo de joyas de octubre.

Más problemas para el Louvre. El famoso museo parisino no termina de recuperarse del escándalo del robo de las joyas de hace un mes y ya ha sufrido un nuevo incidente de seguridad, esta vez, por la broma de dos tiktokers que han logrado burlar la seguridad del museo para colgar un cuadro con una imagen suya en la sala en la que se expone La Gioconda, una de las obras más emblemáticas del museo.

Los responsables son los jóvenes belgas Neal y Senne. Conocidos en las redes sociales de su país por sus bromas, colgaron un marco con una imagen de los dos en la pared, cerca de la Mona Lisa, según han desvelado este lunes medios franceses, que han mostrado el vídeo publicado por los bromistas en Instagram el viernes pasado.

Ambos detallaron su plan en las redes sociales, indicando los pasos que siguieron en el museo, donde las medidas para proteger las obras se han reforzado drásticamente desde el pasado 19 de octubre, cuando cuatro ladrones robaron a plena luz del día joyas de la Corona de Francia de un valor incalculable.

Llevaron desmontado el marco, compuesto de piezas de Lego, y la lámina con la imagen enrollada, de manera que montaron su particular "obra de arte" dentro del museo. Entraron una hora antes del cierre del museo y colgaron el lienzo a toda prisa en la pared. Sin esperar a que los vigilantes les descubriesen, abandonaron la sala.

Ellos mismos han explicado que, como era imposible ponerlo en la pared junto al cuadro de Leonardo Da Vinci porque "había demasiados guardias", lo colocaron a unos metros de distancia "en la misma sala". "Sabíamos que era arriesgado. Una vez colgada la obra, nos marchamos inmediatamente. No queríamos provocar a la seguridad ni esperar su reacción", explicaron los tiktokers, que ya habían llevado a cabo con éxito una operación similar en el Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica.

Cierre de una galería por problemas estructurales

Una acción que ha trascendido en la prensa gala el mismo día en que el Museo del Louvre anunciaba el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas situada debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

En concreto, se trata de uno de los espacios del denominado cuadrilátero Sully, en la zona este del enorme complejo, rodeando el denominado Patio Cuadrado. El Louvre ha reubicado a los trabajadores que ocupaban las oficinas afectadas y cerrado al público la denominada galería Campana, que se encuentra en la primera planta del ala afectada, mientras estudia el origen de estos problemas.

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa, que no han podido ser recuperadas aún.

