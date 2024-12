El viral de Ana Brito sobre el amigo invisible: "¿Por qué me siguen regalando mierdas?"

"¿Por qué siempre me tiene que tocar la persona que peor me cae?", pregunta Ana Brito en este vídeo sobre el amigo invisible, del que dice que le "regalan mierdas": "Todas con bufandas y yo con unas bolas chinas".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral de Ana Brito en su canal, '@elshowdebriten', sobre el amigo invisible. "¿Por qué siempre me tiene que tocar la persona que peor me cae?", pregunta la instagramer, que insiste: "¿Por qué me siguen regalando mierdas?".

Además, Brito reflexiona sobre los regalos: "Todas con bufandas y pendientes y yo con unas bolas chinas y una vaselina sin ticket, ¿qué me quieres decir con este regalo?". Alfonso Arús da la razón a Ana Brito: "Si te regalan unas bolas chinas y vaselina, ¿qué te están diciendo?". "Que necesitas mambo", responde María Moya, entre risas.