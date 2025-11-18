Tom Cruise recibe su primer premio Oscar (honorífico): "Hacer cine no es lo que hago, es lo que soy"

Tom Cruise, en la ceremonia en la que le han entregado un Premio Oscar honorífico

En el marco de la entrega de los Premios Gobernadores, el actor y productor de cine ha recibido su primer Premio Oscar, uno honorífico, por ser un "visionario del cine" que ayuda a dar forma "al futuro del séptimo arte".

'Nacido el cuatro de julio', 'Jerry Maguire' y 'Magnolia' le han valido a Tom Cruise tres nominaciones a los Premios Oscar a lo largo de su vida, en 1990, 1997 y 2000, por sus interpretaciones. 'Top Gun: Maverick' le valió otra nominación, como productor del filme. Pero no ha sido hasta 2025 cuando el actor y productor estadounidense ha levantado por primera vez la estatuilla de la Academia de Hollywood. Y lo hace no como nominado por sus dotes como actor, sino como un "visionario del cine" cuyo arte "ha definido generaciones y sigue dando forma al futuro del séptimo arte".

El premio que ha recibido ahora Cruise es un Oscar honorífico, en el marco de la ceremonia de los Governor Awards (Premios Gobernadores), que le entregó el mexicano Alejandro G. Iñárritu, director de su próxima película, aún sin título, prevista para el próximo año. "El cine me lleva por todo el mundo", aseguró Cruise tras recibir la estatuilla. "Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. Me muestra también la humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos, sin importar de dónde vengamos... en la sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos y ese es el poder de este arte", ha señalado, en un discurso tremendamente emotivo. "Por eso es importante para mí. Hacer cine no es sólo lo que hago, es lo que soy".

No ha sido el único: en total, en esta ceremonia se han entregado tres Premios Oscar honoríficos: la coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Winn Thomas también recibieron los suyos, mientras que la cantante Dolly Parton —que no pudo asistir a la gala— recibió el Premio Humanitario.

¿Desde cuándo se entregan los Premios Oscar honoríficos?

Los Premios Oscar honoríficos se entregan desde la primera ceremonia de los Oscar, en 1929. Ahora se enmarcan en los Premios Gobernadores (Governor Awards), que reconocen la trayectoria profesional en el cine y las contribuciones al arte y la ciencia del cine y que son, además, unos de los más prestigiosos de la industria.

La junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood celebra una reunión especial cada primavera para seleccionar a los galardonados. Cada año se pueden entregar un máximo de cuatro Premios Gobernadores, en las siguientes categorías:

Premio Memorial Irving G. Thalberg , a trayectorias que reflejen una calidad consistentemente alta en la producción de cine.

, a trayectorias que reflejen una calidad consistentemente alta en la producción de cine. Premio Honorífico , a trayectorias extraordinarias, contribuciones excepcionales al arte y las ciencias del cine de cualquier disciplina o a servicios sobresalientes de la Academia.

, a trayectorias extraordinarias, contribuciones excepcionales al arte y las ciencias del cine de cualquier disciplina o a servicios sobresalientes de la Academia. Premio Humanitario Jean Hersholt, a personas de la industria cinematográfica cuyos esfuerzos humanitarios hayan enaltecido a la industria, al promover el bienestar humano y contribuir a la corrección de desigualdades.

Los últimos galardonados con Premios Oscar honoríficos

2024 | Juliet Taylor y Quincy Jones

2023 | Carol Littleton, Mel Brooks y Angela Bassett

2022 | Peter Weir, Diane Warren y Euzhan Palcy

2021 | Liv Ullmann, Elaine May y Samuel L. Jackson

