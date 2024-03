Hans Arús enseña un vídeo viral del youtuber Nil Ojeda en el que prueba la comida de diferentes restaurantes de Madrid valorados con una estrella en Tripadvisor. "Hoy estoy jodido, voy a probar cinco de los peores restaurantes del centro de Madrid", afirma el youtuber, que prueba desde calamares de bolsa por 10 euros a un entret que se le hace bola por 30 euros.

Y no solo eso, en el restaurante del entrecot, al youtuber no le paran de rodear palomas: "¿La tengo detrás?". "Es la Fanta más rara que me han traído jamás, mirad el culo lleno de cosas", enseña Ojeda mientras su cámara grita "qué asco" en la visita al tercer restaurante. "No tiene palabras", admite el chico tras probar, finalmente, la Fanta.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús afirma que "el precio es muy abusivo", por ejemplo, unas croquetas a 20 euros. "Se queja más por el precio que de la calidad para engañar muchas veces a los turistas", explica el colaborador.