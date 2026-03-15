El Premio Oscar Honorífico y algunas de las leyendas del cine que Hollywood ha premiado fuera de competición

Un recorrido por los premios más emblemáticos fuera de competencia de la Academia de Hollywood y los nombres que marcaron la historia del cine global.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no solo reparte estatuillas a las mejores películas del año. También reserva un espacio para reconocer trayectorias que han marcado época. Entre esos galardones especiales destaca el Oscar Honorífico, uno de los reconocimientos más relevantes de Hollywood. A diferencia de las categorías competitivas, no premia una obra concreta, sino una carrera completa y la influencia artística, técnica o cultural de quienes han dejado una huella duradera en la historia del cine.

Estos premios se entregan habitualmente en el marco de los Governors Awards, una ceremonia independiente que .se celebra meses antes de la gala principal de los Premios Oscar Allí, la industria rinde homenaje a actores, directores, compositores, productores y profesionales técnicos cuya contribución ha sido determinante para la evolución del lenguaje cinematográfico. Instituido oficialmente en 1929, el Oscar Honorífico nació para reconocer méritos que no siempre encuentran encaje en las categorías tradicionales, pero que resultan fundamentales para entender la transformación del cine a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.

Aquí repasamos algunos de los nombres más destacados que han recibido un Oscar Honorífico.

Premiados con el Oscar Honorífico

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