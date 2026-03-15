Oscar Honorífico
El Premio Oscar Honorífico y algunas de las leyendas del cine que Hollywood ha premiado fuera de competición
Un recorrido por los premios más emblemáticos fuera de competencia de la Academia de Hollywood y los nombres que marcaron la historia del cine global.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no solo reparte estatuillas a las mejores películas del año. También reserva un espacio para reconocer trayectorias que han marcado época. Entre esos galardones especiales destaca el Oscar Honorífico, uno de los reconocimientos más relevantes de Hollywood. A diferencia de las categorías competitivas, no premia una obra concreta, sino una carrera completa y la influencia artística, técnica o cultural de quienes han dejado una huella duradera en la historia del cine.
Estos premios se entregan habitualmente en el marco de los Governors Awards, una ceremonia independiente que .se celebra meses antes de la gala principal de los Premios Oscar Allí, la industria rinde homenaje a actores, directores, compositores, productores y profesionales técnicos cuya contribución ha sido determinante para la evolución del lenguaje cinematográfico. Instituido oficialmente en 1929, el Oscar Honorífico nació para reconocer méritos que no siempre encuentran encaje en las categorías tradicionales, pero que resultan fundamentales para entender la transformación del cine a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.
Aquí repasamos algunos de los nombres más destacados que han recibido un Oscar Honorífico.
Premiados con el Oscar Honorífico
- Charles Chaplin (1929) - La Academia le concedió un Oscar Honorífico por su extraordinaria versatilidad al producir, escribir, dirigir y protagonizar "El Circo". Su figura fue decisiva en la consolidación del lenguaje cinematográfico durante la era muda. Décadas más tarde, en 1972, recibió otro Oscar Honorífico y fue ovacionado durante más de diez minutos, una de las mayores ovaciones en la historia de la ceremonia.
- Walt Disney (1932) - Recibió el galardón por la creación de "Mickey Mouse", personaje que revolucionó la animación y se convirtió en un icono cultural global. Disney es, además, la persona con más premios Oscar en la historia, con 22 estatuillas competitivas y varios premios honoríficos adicionales.
- Fred Astaire (1949) - La estatuilla reconoció su papel esencial en el desarrollo del cine musical, elevando la danza a un elemento narrativo central en Hollywood y marcando clásicos junto a Ginger Rogers.
- Gene Kelly (1951) - El actor y coreógrafo fue homenajeado por su extraordinaria contribución al musical cinematográfico, integrando movimiento, cámara y emoción como nunca antes, especialmente en títulos como "Cantando bajo la lluvia".
- 20th Century Fox (1953) - El estudio recibió el premio por introducir el formato panorámico "CinemaScope", una innovación técnica que transformó la experiencia en las salas de cine y supuso una respuesta directa a la competencia de la televisión en los años cincuenta.
- Greta Garbo (1954) - La Academia la distinguió por sus interpretaciones inolvidables, que la convirtieron en uno de los grandes mitos del Hollywood clásico y en un referente del star system.
- Gary Cooper (1961) - Fue homenajeado por una carrera repleta de papeles memorables que definieron el arquetipo del héroe sobrio del cine estadounidense, tras haber ganado previamente dos Oscar competitivos.
- Orson Welles (1970) - La Academia premió una trayectoria revolucionaria que cambió la narrativa visual con obras como "Ciudadano Kane", considerada de forma recurrente una de las mejores películas de la historia del cine.
- Groucho Marx (1974) - El galardón reconoció su decisiva contribución al cine de comedia, marcada por un humor corrosivo y un estilo inconfundible junto a los Hermanos Marx en títulos como "Sopa de ganso".
- Paul Newman (1986) - Recibió el Oscar Honorífico por una carrera ejemplar como intérprete y por su prestigio dentro y fuera de la pantalla. Un año después ganó el Oscar competitivo por su papel en "El color del dinero", cerrando así una deuda histórica de la Academia con el actor.
- Sophia Loren(1991) - La Academia celebró su proyección internacional y una filmografía que la convirtió en símbolo del cine europeo en Hollywood. Fue la primera intérprete en ganar un Oscar por una actuación en lengua no inglesa con "Dos mujeres" (1961).
- Robert Redford (2002) - Además de su carrera como estrella y cineasta, fue premiado por impulsar el cine independiente a través del Festival de Sundance, plataforma clave para nuevas generaciones de directores.
- Peter O'Toole (2003) - El actor británico recibió el reconocimiento por décadas de interpretaciones legendarias en superproducciones históricas como "Lawrence de Arabia", tras haber acumulado ocho nominaciones sin victoria competitiva.
- Ennio Morricone(2007) - La Academia destacó sus magistrales contribuciones a la música de cine, convertidas en referencia obligada para generaciones de compositores, con bandas sonoras icónicas como "El bueno, el feo y el malo". En 2016 obtuvo además el Oscar competitivo por "Los odiosos ocho".
- Lauren Bacall (2009) - Fue homenajeada por una trayectoria icónica en la edad dorada de Hollywood, marcada por su elegancia y presencia magnética en películas como "El sueño eterno".
- Spike Lee (2015) - El galardón reconoció una filmografía combativa y personal que abordó cuestiones sociales con una voz propia dentro del cine estadounidense, con títulos como "Haz lo que debas". En 2019 ganó el Oscar al Mejor Guion Adaptado por "Infiltrado en el Klan".
- Jackie Chan(2016) - La Academia celebró su influencia global en el cine de acción y su capacidad para fusionar artes marciales, riesgo físico y comedia, consolidándose como una de las mayores estrellas internacionales.
- David Lynch (2019) - En 2019, el cocreador de "Twin Peaks" y director de "Mulholland Drive" fue distinguido por una trayectoria audaz y personal que expandió las fronteras del cine contemporáneo. David Lynch desarrolló un universo creativo propio como director, guionista, productor y artista visual, marcado por atmósferas inquietantes, narrativas fragmentadas y una estética onírica inconfundible.
- Samuel L. Jackson (2022) - Samuel L. Jackson recibió el Oscar Honorífico como reconocimiento a su impacto en Hollywood y a una sucesión de personajes que lo convirtieron en uno de los intérpretes más reconocibles del cine moderno, con títulos como "Pulp Fiction".
- Tom Cruise (2026) - La Academia destacó más de cuatro décadas como estrella y productor, así como su defensa del cine en salas y su influencia en el gran espectáculo comercial, especialmente a través de sagas como "Misión: Imposible" y éxitos recientes como "Top Gun: Maverick".
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