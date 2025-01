"De mis 20 películas favoritas, a lo mejor 3 o 4 son de David Lynch": Alberto Rey recuerda al mítico director

"Es el gran cineasta del surrealismo y la cotidianeidad; mezcla cosas que conocemos con otras que directamente no entendemos", comenta Alberto Rey en este vídeo, donde hace su particular homenaje a David Lynch.

Como cada viernes, Alberto Rey vuelve al plató de Zapeando para analizar la actualidad cinematográfica, que esta semana pasa por la triste noticia de la muerte del director David Lynch, autor de míticas series como 'Twin Peaks' y películas como 'Mulholland Drive' o 'Terciopelo azul'.

"Es el gran cineasta del surrealismo, pero también de la cotidianeidad; mezcla cosas que conocemos con otras que directamente no entendemos", comenta el experto en el vídeo sobre estas líneas, donde destaca que "es uno de los pocos cineastas que tiene universo propio".

Alberto también apunta que en su filmografía hay clásicos como 'El hombre elefante' y un "clásico del despropósito" como 'Dune', además de tener "un pelo que es historia del cine". Sobre 'Twin Peaks', señala que "es una trama sencillísima, pero nos hemos quedado con esos ambientes, esa magia".

En este sentido, desvela que "de mis 20 películas favoritas, a lo mejor 3 o 4 son de David Lynch", entre ellas 'El hombre elefante', 'Carretera perdida' o 'Mulholland Drive', "que es una película que no entiendes hasta que vas a Los Ángeles y dices: 'Pocas películas han explicado mejor lo que es una ciudad no ciudad como Los Ángeles". "Le daba todo igual, era un tío muy poco intenso, a mi me gusta mucho", concluye.