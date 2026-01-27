Ahora

Viral

El vídeo de Sydney Sweeney colgando sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su marca

Sydney Sweeney ha lanzado una nueva firma de ropa interior que cuenta con el respaldo económico de Jeff Bezos, quien habría invertido mil millones de dólares para impulsar la nueva colección.

El vídeo de Sydney Sweeney colgando sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su marca: "Podría caerle un multón"

Sydney Sweeney ha colgado sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su línea de ropa interior. "Viene pisando fuerte la actriz", destaca Tatiana Arús, que afirma que "estas imágenes están dando la vuelta al mundo en cuestión de minutos".

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que puede que la actriz tenga que pagar una multa: "No sabemos si se va a enfrentar a una sanción económica porque ella pidió los permisos para grabar, pero es totalmente ilegal acercarte como ella y tocar esas míticas letras". Además, Tatiana Arús destaca que "esta nueva firma cuenta con el respaldo económico de Jeff Bezos, quien habría invertido mil millones de dólares para impulsar la nueva colección".

Por su parte, Alba Gutiérrez reflexiona en plató sobre si "es un montaje": "Es que si es verdad, te puede caer un multón...".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El presidente de la investigación del accidente de Adamuz apunta como principal hipótesis a la "rotura de una soldadura"
  2. Cesados el director operativo de Rodalies y el responsable de mantenimiento de Adif tras el caos de la última semana
  3. La revalorización de las pensiones, otra vez en juego: llega al Congreso dependiendo de Junts y el 'no' adelantado del PP por llevarlo con otras medidas
  4. Trump envía a Minnesota a Tom Homan: su zar en la frontera al que define como un "tipo duro, pero justo"
  5. Europa contra las cuerdas: los tres errores que nos tienen atrapados y dependen de Rusia, China y Estados Unidos
  6. La borrasca Joseph no da tregua en España: lluvia, viento, nieve y oleaje pondrán en alerta a gran parte del país hasta el miércoles