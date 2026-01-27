El vídeo de Sydney Sweeney colgando sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su marca

Sydney Sweeney ha lanzado una nueva firma de ropa interior que cuenta con el respaldo económico de Jeff Bezos, quien habría invertido mil millones de dólares para impulsar la nueva colección.

Sydney Sweeney ha colgado sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su línea de ropa interior. "Viene pisando fuerte la actriz", destaca Tatiana Arús, que afirma que "estas imágenes están dando la vuelta al mundo en cuestión de minutos".

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que puede que la actriz tenga que pagar una multa: "No sabemos si se va a enfrentar a una sanción económica porque ella pidió los permisos para grabar, pero es totalmente ilegal acercarte como ella y tocar esas míticas letras". Además, Tatiana Arús destaca que "esta nueva firma cuenta con el respaldo económico de Jeff Bezos, quien habría invertido mil millones de dólares para impulsar la nueva colección".

Por su parte, Alba Gutiérrez reflexiona en plató sobre si "es un montaje": "Es que si es verdad, te puede caer un multón...".

