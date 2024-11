¿Nicole Kidman, Pamela Anderson o Demi Moore?: Natalia Ferviú escoge su look 'total black' favorito de los Governors Awards

Se abre la temporada de premios en Hollywood con los Governors Awards. La gala ha reunido a lo más granado de la industria cinematográfico que han lucido sus mejores galas. Muchas de las actrices que han pasado por la alfombra roja han apostado por looks en color negro. "Algunas lo combinaron con joyas espectaculares, como Demi Moore", explica María Gómez.

La actriz lució un mini vestido y posó junto a la australiana Nicole Kidman, que también se decidió por un vestido negro con hombros al descubierto. La actriz, además, protagonizó un divertido momento durante la gala ya que el atril de presentación estaba muy bajo para su altura. Kidman no dudó en quitarse los tacones para poder llevar a cabo su presentación de manera más cómoda.

Otra de las artistas que apostó por el negro fue Pamela Anderson, que se puso un sobrio vestido de manga larga. La actriz, además, iba sin maquillar. Natalia Ferviú se declara muy fan de la nueva era de Pamela Anderson. A pesar de ello, considera que no estuvo acertada en su elección.

"No porque vaya sin maquillar", indica, sino porque "el vestido no le queda bien, el color la apaga mucho y no la veo especialmente guapa". La estilista considera que hay un "super empate" entre Nicole Kidman y Demi Moore. A pesar de ello, la anécdota de Nicole Kidman quitándose los tacones la ha conquistado por eso se decide por el vestido de la australiana.