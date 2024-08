'Reservoir Dogs' fue su carta de presentación, pero 'Pulp Fiction' catapultó a Quentin Tarantino como uno de los directores más importantes del Hollywood moderno. En el momento en el que cumple 30 años de su estreno es buen momento para hacer balance, ya que todo lo que tocó esta película se convirtió en oro.

La película, que abiertamente tomaba escenas de otras películas y las hacía suyas, como el baile entre John Travolta y Uma Thurman, que homenajeaba a la obra maestra de Fellini; la escena de 'Psicosis', recreada por Bruce Willis; o el sólo de guitarra Misirlou, que tiene siglos de historia, pero que todos asocian ya a los créditos de 'Pulp Fiction'

Su producción costó poco más de siete millones de euros, recaudó más de ciento ochenta y es incalculable el impacto cultural que ha tenido en distintas generaciones. Pero no sólo ha marcado a los espectadores, también a sus protagonistas, quienes hablan maravillas del director, "nunca había conocido a alguien como él, sabe exactamente lo que quiere", declaraba Travolta; "me encanta este personaje y las decisiones que toma", comentaba Willis. Por último, Thurman también halaba a Tarantino, "trabajar con él es algo muy especial y es algo que no ocurre a menudo.