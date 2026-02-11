Del peso de las redes a los estragos de la DANA: estos son los cortos premiados en el Notodofilmfest de este año

¿Por qué es importante? Un total de 18 cortometrajes, seleccionados entre 50 nominados y más de 750 propuestas han sido premiados en la decimotercera edición de Notodofilmfest.

El cortometraje 'Fit', dirigido por María de Miguel, ha ganado el Gran Premio Notodofilmfest a la Mejor Película, destacándose por su enfoque experimental que mezcla documental y musical. El festival, presidido por Arantxa Echevarría, refleja las preocupaciones de una generación de creadores, abordando temas como la salud mental, la precariedad y la identidad. Entre los galardonados, Irene Gallarza recibió el premio al Mejor Guion por 'Todo por una foto en la cartera', y el Premio ASISA OVER 40 fue para 'Alenya', de Catxo López.

El cortometraje 'Fit', de María de Miguel, una propuesta experimental que combina géneros como el documental y el musical, ha sido galardonado con El Gran Premio Notodofilmfest a la Mejor Película. Un galardón dotado con 3.000€ y la distribución de Festhome y una copia digital proporcionada por DCPCine.

Montado con imágenes aparentemente independientes en un gimnasio, 'Fit' reflexiona sobre la sobreexposición a las redes sociales y lo que somos frente a lo que aparentamos ser.

Con un jurado presidido en esta ocasión por la directora Arantxa Echevarría, el Palmarés de Notodofilmest 2025 es un reflejo de muchas de las inquietudes de una generación de creadores; historias personales que desde diferentes géneros, tonos y miradas conforman un mosaico de la propia sociedad.

Temas como la salud mental, la hiperconectividad, la precariedad o la vivienda protagonizan muchas de las propuestas en un festival que también ha dado voz a otros asuntos como la identidad, el género, el auge de la inteligencia artificial o la actualidad política nacional e internacional.

Los premios

El certamen ha entregado premios en 17 categorías. El Premio al Mejor Guion - Platino Crowdfunding ha sido para Irene Gallarza y su cortometraje 'Todo por una foto en la cartera', una reflexión sobre la memoria y la permanencia en tiempos de inmediatez.

Por su parte, Yago Casariego y Nacho Monter comparten el Premio AC/E Talento Español y el Premio OpenECAM a la Mejor Dirección con su cortometraje 'Está detrás de mí', una metáfora visual sobre la salud mental, el diálogo interno y las relaciones interpersonales.

Notodofilmfest 2025 ha reconocido el trabajo de dos actrices que se han hecho con el Premio a la Mejor Interpretación: Elena Vargas por 'Muchas gracias'; cortometraje que codirige junto a Andrés Simón y que aborda la precariedad laboral, y Cira Ascanio, por 'Plantas de interior', de Paul Alcaide.

'Para que no me olvides', de Ana Moraleda Torres tiene como eje temático el camino de su protagonista hacia la identidad personal y de género, y ha sido galardonado con el Premio al Mejor Corto Documental.

Por otro lado, el Premio AM Escuela al Mejor Sonido ha sido para el cortometraje 'Paz Interior', de Jacobo Pecharromán, y el Premio a la Distribución recae sobre los títulos: 'Antitermitas' (Alex Rey), 'Está detrás de mí' (Yago Casariego y Nacho Monter), 'Hairline' (Bright Martins) y '20:11' (Mario Capetillo).

Este último trabajo cuenta, mediante una sucesión de planos grabados sobre los estragos de la DANA que asoló la comarca de l'Horta-Sud de Valencia, el cabreo de la sociedad ante unos gobernantes que alertaron del peligro a las 20:11, cuando la mayoría del daño personal y material ya estaba causado.

Distintos enfoques, distintos contextos

De esta manera, como una de las grandes novedades de la edición, el Premio ASISA OVER 40 busca premiar la mirada, el talento y la transformación social de los cineastas mayores de 40 años. El cortometraje 'Alenya', de Catxo López, ha sido premiado con este galardón, que próximamente abrirá una nueva convocatoria extraordinaria.

En el otro extremo, el Premio Injuve, NotodofilmfesTEEN, destinado a autor@s de entre 13 y 19 años y dotado con 1.000 €, ha recaído sobre el cortometraje 'Lia', de Paula Moreno Rodríguez.

Por otro lado, Premio Llámalo Cáncer, que en esta ocasión cuenta con el apoyo de iryo y en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, busca reconocer historias que destapen la realidad y dimensión de esta enfermedad, y ha premiado a 'Tócala', de Nela Linares Antequera.

De Samantha Hudson a Javier Fesser

Los premios se han entregado en una gala celebrada en los cines Callao de Madrid, conducida por la cantante, compositora, productora, guionista, actriz e icono 360 Samantha Hudson. La ceremonia ha servido como escaparate de las principales preocupaciones de los jóvenes creadores de nuestro país.

El jurado de Notodofilmest 2025 ha sido presidido por la directora Arantxa Echevarría, ganadora del Goya a la mejor película 2024 por su filme 'La Infiltrada', producción de Atresmedia Cine que, además, se convirtió en la película española dirigida por una mujer más taquillera del cine español.

En sus propias palabras: "En Notodofilmfest hay un potencial que no deja lugar a dudas, con una capacidad narrativa muy sorprendente. Siempre que doy alguna clase o alguna charla, animo a la gente a participar en Notodo porque es un escaparate de nuevos creadores para el que no son necesarios medios, solo hacen falta una buena narrativa y una buena idea. Es el mejor trampolín cuando no sabes muy bien cómo llegar a la industria".

Junto a ella, han conformado el jurado la actriz Georgina Amorós, la productora Cristina Trenas, Inés Enciso, representando a la Academia de Cine, y el director Javier Fesser, cofundador del festival.