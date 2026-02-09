Los MAGA y su intento de contraprogramar a Bad Bunny: el show alternativo "puramente americano" que 'solo' perdió en audiencia por 130 millones de espectadores

Los detalles Los seguidores de Donald Trump organizaron un espectáculo musical en protesta por la actuación del puertorriqueño que solo pudo alcanzar los 6,1 millones de personas viéndolo.

A los seguidores de Donald Trump, como al propio presidente de Estados Unidos, no les hizo ninguna gracia que Bad Bunny fuera el artista escogido para realizar la tradicional actuación musical del intermedio en la Super Bowl. Más todavía después de que el puertorriqueño criticara abiertamente a los agentes del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) cuando recogió un Grammy la pasada semana. Y, por ello, organizaron un evento alternativo en protesta por su actuación, pero el resultado no fue el que esperaron.

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños", aseguró sobre el espectáculo el republicano en su red social, Truth Social. De hecho, dijo que no le conocía pese a ser el artista más escuchado en el mundo en 2025. Y, más concretamente sobre el espectáculo en sí, lo calificó de "absolutamente terrible" y un "insulto a la grandeza" de Estados Unidos.

Ahora bien, parece que él lo vio, como hicieron otras 135,4 millones de personas, lo que ha convertido el 'show' de Bad Bunny en la Super Bowl en la actuación más vista de la historia. Muy lejos se queda, con 6,1 millones de espectadores, 'El intermedio puramente americano', el evento alternativo que propusieron los MAGA.

La organización estaba a cargo de un colectivo fundado tras el asesinato de Charlie Kirk y en sus redes sociales emitieron el espectáculo en el que se quería celebrar en la fe, la familia y la libertad estadounidense. "Esto es verdaderamente americano", afirmaba en el escenario uno de los artistas que actuó en el evento.

