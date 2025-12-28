Ahora

En Galicia

Cultura y salud mental: el teatro y la música como terapia en el Hospital Psiquiátrico de Conxo

Los detallesEl teatro y la cultura entran en el Hospital Psiquiátrico de Conxo gracias a una iniciativa de la Fundación SGAE Galicia. Pacientes del centro participan en obras, talleres y proyectos musicales que mejoran su día a día y fomentan la convivencia.

Luces, cámara y acción. Todo el mundo en silencio, comienza la función. Pero no se trata de una obra de teatro cualquiera. Es una iniciativa de la Fundación SGAE Galicia llamada Barraca XXI, que lleva la cultura a espacios sensibles y a colectivos vulnerables.

En esta ocasión, el proyecto se desarrolla en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela. Allí, las personas que actúan, dirigen y montan los escenarios son pacientes del propio centro hospitalario.

"Son usuarios del psiquiátrico que viven muy solos y que están muy aislados", explica Patricia Blanco, coordinadora de la fundación. Además, señala que esta iniciativa les ayuda a fomentar el trabajo en grupo y la empatía.

Isabel es una de las protagonistas de la obra. Lleva 16 años viviendo en el hospital y asegura que estos talleres de teatro y cine en los que participa le ayudan mucho en su día a día. "Esto nos anima y nos relaja", comenta.

La actividad no se limita solo al teatro. La iniciativa Barraca XXI también ha logrado crear un grupo musical dentro del hospital llamado Los Coquitos, formado también por los propios pacientes.

Gracias al arte y a la cultura como forma de terapia, los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Conxo mejoran su bienestar y, al mismo tiempo, hacen disfrutar a quienes asisten a sus representaciones.

