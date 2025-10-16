Una influencer expone su casa de 25 metros cuadrados y las redes estallan: "Romantizando la precariedad"

Los 'zulometros' vuelven a ser debate en el plató de Aruser@s, tras el viral de la joven que ha recibido críticas por mostrar su piso de 25 metros cuadrados donde vive con su pareja.

"Ni romantizo la precariedad ni normalizo la pobreza, ¡si tuviese otras opciones me hubiera ido!", estalla una creadora de contenido, (@caminomchef11), quien tras exponer la casa de 25 metros cuadrados donde vive con su pareja ha recibido miles de comentarios negativos.

Estar en un sitio tan pequeño "no le encanta", asegura la joven, que defiende su situación: "Nos tuvimos que independizar a la fuerza, me he tenido que buscar un espacio para vivir y no he encontrado otra cosa que esta triste miseria". Eso sí, pide que "la dejen ser feliz en su casa".

Desde el plató de Aruser@s, los 'zulómetros' vuelven a debate. "Los precios medios de una habitación están en el global en los 400 euros, y en Madrid y Barcelona en los 600", recuerda Alfonso Arús, mientras Angie Cárdenas matiza otro punto del vídeo: "No puedes publicar nada, todo son quejas". "El problema es leer los comentarios, ¡no los leáis!", bromea el presentador del programa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.