COAC 2026 | Puntuación de las agrupaciones en la semifinal del Concurso del Carnaval de Cádiz

🥁 Puntuaciones del COAC 2026 | Cuartetos: Crónica de una muerte más que anunciada

En la primera sesión de la semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz sólo ha actuado uno de los tres cuartetos que logró pasar a esta fase: Crónica de una muerte más que anunciada. Aquí puedes consultar las puntuaciones que los jurados alternativos le han dado: