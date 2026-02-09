Carnaval de Cádiz
COAC 2026 | Puntuación de las agrupaciones en la semifinal del Concurso del Carnaval de Cádiz
Del 8 al 11 de febrero, el Gran Teatro Falla alberga la semifinal del COAC de 2026, a la que han llegado un total de 30 agrupaciones. Consulta las puntuaciones que los jurados alternativos le van dando sesión tras sesión.
🥁 Puntuaciones del COAC 2026 | Cuartetos: Crónica de una muerte más que anunciada
En la primera sesión de la semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz sólo ha actuado uno de los tres cuartetos que logró pasar a esta fase: Crónica de una muerte más que anunciada. Aquí puedes consultar las puntuaciones que los jurados alternativos le han dado: