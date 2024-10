Valencia está totalmente desbordada tras los estragos de la peor gota fría del siglo. Una DANA que ha dejado 95 víctimas mortales, de las cuales 92 se han registrado en Valencia, con dos en Castilla-La Mancha y uno en Málaga. Paiporta, uno de los epicentros de la catástrofe, ha confirmado 45 fallecidos, según la alcaldesa Maribel Albalat, que ha hablado de un municipio "incomunicado" en el que "no funciona nada". Todo esto con unas ayudas que siguen sin llegar y que comienza a ser absolutamente incomprensible e intolerable que a estas horas los vecinos de la localidad se sientan abandonados.

Del total de fallecidos en la provincia de Valencia, 45 se han producido en Paiporta, un municipio ubicado a unos diez kilómetros de la capital valenciana, de ellos 34 en el casco urbano y seis en una residencia de ancianos de las afueras de la población. En Valencia, este martes cayeron 445,4 litros por metro cuadrado, la mayor registrada en 24 horas en esta región desde el 11 de septiembre de 1966, cuando se acumularon 520 l/m2 en Tavernes de la Val.

Vista de una calle afectada en Paiporta, tras las fuertes lluvias causadas por la DANA

Además, las lluvias torrenciales que azotan Castilla-La Mancha han provocado ya dos muertes, una en Mira (Cuenca) y otra en Letur (Albacete), donde continúa la búsqueda de cinco personas desaparecidas y hay desplazados alrededor de 300 efectivos de emergencias, mientras que en Málaga, un hombre de 71 años, que fue rescatado de su vivienda por las inundaciones que azotaron ayer parte de la provincia, ha muerto este miércoles en el hospital al que fue trasladado.

Por otra parte, más de 70 carreteras, la mayoría de la red secundaria, están afectadas por las consecuencias de las lluvias torrenciales que han desbordado ríos e inundado vías especialmente en Comunidad Valenciana y Castilla La-Mancha, donde las autovías A-3 y A-7 siguen con tramos cortados. Más de 22.000 transportistas se han visto afectados por el cierre de los principales ejes de comunicación que conectan la Comunidad Valenciana con Madrid, así como el corredor Mediterráneo, mientras que Renfe ha decidido suspender el servicio ferroviario en toda la línea Zaragoza-Teruel-Valencia debido al temporal que afecta al este y al sur peninsular y a buena parte de Aragón, con inundaciones de las vías a la altura de Villanueva de Huerva.

Paiporta, el epicentro de la catástrofe

Paiporta ha sido uno de los epicentros de la catástrofe provocada por las inundaciones. Este miércoles, la propia alcaldesa de la localidad, Maribel Albalat, ha confirmado que al menos hay 45 fallecidos. Además, la alcaldesa ha explicado que el pueblo de Paiporta, a unos diez kilómetros al suroeste de Valencia, "está incomunicado, no funciona nada" y no tienen "ni agua" y ha añadido que están intentando "abrir vías de comunicación".

"La última cifra que fallecidos que tengo es 45 pero no la tengo actualizada porque aún no me he podido reunir con el puesto de mando. En esa cifra se incluyen seis de la residencia", ha asegurado. También ha explicado que "cuanto más cerca al río y al barranco peor" y que la mayoría de los fallecidos estaban en esa zona.

Varios residentes llevan garrafas de agua a la entrada de la localidad de Paiporta

La propia alcaldesa, que se encuentra en el puesto de mando junto a la Guardia Civil y la UME, ha aseverado que los efectivos de las autoridades locales "trabajan en priorizar la atención de los heridos", unos pocos, según ha dicho. "Fallecidos en Paiporta hay decenas. Me van dando números pero las cifras bailan", ha detallado la alcaldesa. Ha indicado que las personas que no localicen a familiares en Paiporta han de dirigirse a la Comandancia de la Guardia Civil en la calle Calamocha de Valencia.

Por otro lado, la Guardia Civil ha confirmado este jueves la muerte de un agente y de la pareja de otro en el acuartelamiento de Paiporta (Valencia), frente a lo que inicialmente informó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc), que este miércolesat hablaba de dos agentes fallecidos. Según ha confirmado el instituto armado, tras complicadas labores de búsqueda, agentes del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) han localizado los cuerpos sin vida de un guardia civil y de la pareja de otro compañero que continuaban desaparecidos en el acuartelamiento de Paiporta. Se trata de Adolfo Torres Lafuente, de 51 años y natural de Ojos Negros (Teruel).

250 millones en ayudas

Dentro de la histeria colectiva que se vive en Valencia, las autoridades locales han empezado a tomar cartas en el asunto. La Generalitat Valenciana ha habilitado una primera partida de ayudas de 250 millones de euros para atender a los afectados por la DANA que ha afectado en los últimos días a la provincia de Valencia.

Estas ayudas, que serán compatibles con las de otras administraciones, se recogen en un primer decreto que el Consell aprobará previsiblemente el martes en su próximo pleno. Así lo ha indicado este jueves el presidente del Ejecutivo autonómico, Carlos Mazón, en la comparecencia ante los medios de comunicación que ha celebrado en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat.

Baiporta tras los estragos de la DANA

En esta misma convocatoria, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha anunciado que esta institución ha decidido impulsar otro paquete de ayudas por 25 millones de euros. Las ayudas de la Generalitat contemplan distintos bloques, como ha precisado Mazón. Una primera modalidad de 'ayudas directas y sin burocracia', simulando el sistema usado por el incendio de Campanar, "para rehacer la vida de los afectados", para atender tanto necesidades de limpieza como para comprar mobiliario. Estas ayudas contarán con un mínimo de 6.000 euros por afectado.

Otro bloque de ayudas serán las ayudas sociales "a dependientes y personas de alta vulnerabilidad" para cubrir, por ejemplo, realojos o cambios de residencia, ha concretado el 'president'. En este apartado social también se prevé asistencia para duplicado gratuito de documentos, tarjetas de transporte gratuitas para medios públicos y asistencia psicológica para familiares de víctimas y cualquier afectado.

Letur, otro de los puntos calientes

Baiporta no ha sido la única zona donde las inundaciones han dejado imágenes jamás vistas donde el agua se apoderaba de las calles. Letur (Albacete) también ha quedado desbastada tras el paso de la DANA. El centro de del municipio ha quedado completamente anegado por una riada, y este miércoles los vecinos, muchos en un mar de lágrimas, detallan a la prensa que se busca a dos operarios municipales, a un matrimonio en cuya vivienda ya no queda nada y fue arrasada; y al menos a otra mujer mayor. Emiliano García-Page, presidente de la Castilla-La Mancha ha admitido que el pronóstico sobre los desaparecidos es "muy negativo", aunque mantiene "la esperanza".

Varios servicios de emergencias ayudan en las labores de rescate, a 29 de octubre de 2024, en Letur, Albacete, Castilla-La Mancha (España).

El dispositivo de unos 150 efectivos que trabajan en la búsqueda de las cinco personas desaparecidas en Letur (Albacete) tras la riada han reanudado a primera hora de este jueves las tareas, que se centran principalmente en peinar la zona del cauce natural del arroyo que se desbordó este martes. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que el dispositivo está compuesto por unas 150 personas, de los cuales 60 son agentes del Instituto Armado, de varias especialidades, como unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona y el equipo de actividades subacuáticas.

Además, también cuentan con un helicóptero, tres drones y perros especializados en búsqueda de personas. En el dispositivo también están participando bomberos de la Diputación de Albacete, efectivos de Protección Civil Cruz Roja y doce militares del Mando de Operaciones Especiales que estaban de maniobras en la zona. Completan el dispositivo agentes medioambientales y personal del Infocam, que están en tareas para limpiar el pueblo. Este dispositivo se divide en tres grupos de trabajo mixtos, comunicados entre sí, y que van peinando la zona por donde discurre el arroyo y las laderas, ya que es donde todo hace prever que pueden estar las personas desaparecidas.