Atresmedia (25,4%) suma 33 meses como el grupo líder con la mayor distancia histórica sobre su rival en un mes de enero

Atresmedia (25,4%) suma 33 meses como el grupo líder con la mayor distancia histórica con su rival en un mes de enero

Los datos Atresmedia sigue imbatible. Continúa siendo el grupo por el que más personas pasan cada día, consiguiendo una media de 17 millones de espectadores únicos cada día.

Atresmedia (25,4%) prolonga en el inicio de año su posición como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, y ya encadena 33 meses consecutivos a la cabeza. Refuerza su hegemonía anotando la mayor distancia de la historia con su inmediato competidor en un mes de enero, +2,6 puntos.

En enero, sigue imbatible en Prime Time, donde firma un 25,6% de cuota de pantalla y se impone a su rival directo por +3,8 puntos, la más alta en un mes de enero de los últimos tres años. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,2%) y la Tarde (24,3%). De lunes a viernes, obtiene resultados más altos en todas ellas, Sobremesa (31,6%), Tarde (25,5%) y Prime Time (26,5%), conquistando nuevamente la Mañana (25,5%).

En cuanto a las temáticas, Nova (1,9%) sigue siendo la cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido y logra las series más vistas entre esta oferta a diario; Neox (1,7%) despunta en jóvenes y los espectadores de 25 a 44 años; Mega (1,2%) lidera con 'El Chiringuito de Jugones' en su mejor mes completo del curso; y Atreseries (1,8%) continúa como la cadena de nueva creación líder.

laSexta sube y anota su 2º mejor mes de temporada

laSexta alcanza un 6% en enero e inicia el año subiendo respecto al mes pasado con su segundo mejor mes del curso. Es la cadena que más crece en Target Comercial junto con Antena 3 respecto a diciembre, firmando un 7,1% de cuota (ambas crecen +0,4 puntos).

La Mañana de lunes a viernes (9,1%) es su franja más fuerte, donde 'Al Rojo Vivo' crece y registra su mes más visto de la temporada, algo que también alcanza laSexta Noticias, cuyas ediciones siguen todas por delante de las de su competidor, con especial crecimiento en el fin de semana.

'Más Vale Tarde' y 'laSexta Clave' también aumentan su seguimiento a diario hasta su mes más visto del curso, mientras que 'laSexta Xplica' consigue su segundo mes histórico más visto y 'El Objetivo', su especial más visto de la historia.

Antena 3, TV líder, crece en el inicio de año y suma 18 meses consecutivos como la cadena más vista

Antena 3 (12,9%) continúa otro mes como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año y encadenando un año y medio de liderazgo absoluto e ininterrumpido. Una vez más, su dominio es incontestable entre las cadenas y también en el número de victorias que consigue en el mes, liderando casi el 70% de las jornadas de enero (20 de 29 días, frente a los 9 de sus competidores).

Sigue imbatible en Prime Time (13,7%) superando a su competidor directo en más de 5 puntos en la franja estelar y más atractiva para los anunciantes, y en más de 2 a la cadena pública, mientras revalida su liderazgo en la Sobremesa (18,0%), a +10,1 puntos de su rival, por lo que conquista nuevamente las franjas de mayor consumo.

En la Mañana (11%) también se impone a su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 12,8% de cuota.

