Fernando Esteso: "Tenemos el patrimonio más grande que existe, que es el público"

LOS PROTAGONISTAS DE 'LOS BINGUEROS', REUNIDOS EN 'EL ÚLTIMO MONO'

Andrés Pajares y Fernando Esteso visitan 'El Último Mono' y recuerdan los momentos más exitosos de su carrera. Pajares se muestra contento y afirma: "Tengo la sensación de que me siguen queriendo mucho". Al mismo tiempo, los actores se quejan de cosas como que "no tenga un Goya Honorífico Mariano Ozores, que es el que más sabe de comedia de este país" o que "el ser comercial te resta las ayudas del Ministerio porque se patrocina lo que no es comercial".