Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor Eusebio Poncela ha fallecido a los 80 años en Madrid, cuidad en la que nació en 1945. Poncela, recordado por muchos por su papel de Dante en la película 'Martín Hache', ha participado en grandes películas y series éxito del cine español, con directores como Pedro Almodóvar, Eloy de la Iglesia, Carlos Saura o Imanol Uribe.

Algunas de sus películas más recordadas fue su papel protagonista en la aclamada 'Ley del Deseo' (1987), participando un año antes, también bajo la dirección de Almodóvar, en 'Matador'; El Dorado, de Saura o El rey pasmado, de Uribe.

