Ahora

En Madrid

Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor ha trabajado en grandes series y películas de éxito, con directores como Pedro Almodóvar o Eloy de la Iglesia y especialmente recordado por su papel de Dante en la película argentina de 'Martín Hache'.

Foto de archivo de Eusebio PoncelaFoto de archivo de Eusebio PoncelaEuropa Press

El actor Eusebio Poncela ha fallecido a los 80 años en Madrid, cuidad en la que nació en 1945. Poncela, recordado por muchos por su papel de Dante en la película 'Martín Hache', ha participado en grandes películas y series éxito del cine español, con directores como Pedro Almodóvar, Eloy de la Iglesia, Carlos Saura o Imanol Uribe.

Algunas de sus películas más recordadas fue su papel protagonista en la aclamada 'Ley del Deseo' (1987), participando un año antes, también bajo la dirección de Almodóvar, en 'Matador'; El Dorado, de Saura o El rey pasmado, de Uribe.

*Noticia en ampliación

Las 6 de laSexta

  1. Hubo medios infrautilizados: 20 helicópteros y dos bases logísticas montadas a petición de Mañueco casi sin usar
  2. "Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza
  3. La petición del PSOE para suspender el pleno en el Congreso el día de la Diada tensiona aún más el arranque de curso
  4. La defensa de Begoña Gómez pide aplazar su declaración ante el juez Peinado por motivos de agenda de su abogado
  5. Trump dice que pedirá pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington
  6. Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años