Hay personas que tienen la capacidad, casi mágica, de seguir sorprendiéndonos y emocionándonos incluso ya no estando entre nosotros. Este 'superpoder' lo encarna a la perfección Pau Donés, el líder y vocalista del grupo de rock 'Jarabe de Palo', que falleció el pasado 9 de junio de 2020 víctima de un cáncer de colon.

Ese día su sonrisa y su voz se apagaron para siempre y con él la actividad de la banda. Pero aún guardaba una sorpresa, en forma de vídeo, con el que todos sentimos que Donés nunca se ha ido ni se irá del todo: sus temas, cantados por cada uno de nosotros una y mil veces, seguirán estando ahí.

Ese epílogo a su vida y a su carrera musical es el videoclip de 'Misteriosamente hoy'. Aunque la canción se publicó en mayo de 2020 junto al resto del disco 'Tragas o escupes', el video oficial no se dio a conocer hasta el 11 de diciembre de 2020. Y aquí está la peculiaridad: todas las imágenes que aparecen se grabaron pocos días antes de la muerte de Pau, según la descripción que aparece en el canal de YouTube, pero tuvieron que pasar seis meses hasta que se compartieron en las redes de 'Jarabe de Palo'. El motivo es que los compañeros, con esta publicación, quisieron rendir un homenaje póstumo al cantante, como explica la discográfica 'Tronco Records'.

En el videoclip se observa a Donés paseando con su perro Fideos por las montañas del Valle de Arán, en Lleida, el lugar elegido por el cantante para pasar sus últimos días de vida junto a su familia y amigos. El vídeo lo acompaña un texto escrito por el propio Pau, en el que explica qué es lo que quería transmitir a los espectadores en ese momento:

"Simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más. Fideos, yo y la montaña… conseguir transmitir esa sensación me haría feliz"

El videoclip recibió más de 16.000 visitas en la primera hora de publicación y, solo unas horas después, alcanzó las 100.000 visualizaciones, según la web de 'Los40'.

El tema, seña del álbum 'Tragas o escupes'

'Misteriosamente hoy' fue el segundo single de 'Tragas o escupes', el noveno y último disco sacado por el grupo antes de la muerte de Donés. La idea inicial era que este álbum viera la luz en septiembre de 2020 pero, viendo el estado de salud del cantante, la banda decidió adelantar el estreno y el disco se publicó por sorpresa el 26 de mayo del año pasado.

Otro de las grandes canciones de este disco es 'Eso que tú me das', un tema que comparte título con el documental de Jordi Évole que podrás ver este domingo en La Sexta y que ya está disponible en Atresplayer Premium. Cuando se publicó esta canción, Donés anunció que era el primer adelanto de un nuevo disco que finalmente tendría que acortar sus plazos para que su artífice pudiera verlo nacer. Gracias a este cambio, 'Eso que tú me das' se convirtió en la canción más escuchada en Spotify en julio de 2020, el mes en el que nos dejó Donés, según cuenta el diario 'El Español'.

Letra de la canción 'Misteriosamente hoy'

El segundo sencillo de 'Tragas o escupes' es un discurso que desprende alegría y optimismo y en el que Donés resalta la importancia de vivir y morir en paz, tanto con uno mismo como con los otros. Además, es un canto a la calma, la armonía y el equilibrio.

Esta es la letra del tema:

Misteriosamente hoy

No echo de menos

Misteriosamente hoy

A nadie espero

Misteriosamente hoy

Todo está en calma

Misteriosamente hoy

Nada me falta

No tengo problemas por resolver

Ni dudas ni espejismos

Me entretengo viendo amanecer

Misteriosamente hoy

No siento culpa

Sorprendentemente hoy

Nada me asusta

Milagrosamente hoy

La vida ya no me pesa

Increíblemente

La vida vale la pena

Todo me parece bien

Me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer

No tengo líos

Sólo tiempo que perder

Y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien

Deliciosamente bien

No tengo conflictos que resolver

Ni dudas ni espejismos

Me contento viendo amanecer

Todo me parece bien

Me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer

No tengo líos

Sólo tiempo que perder

Y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien

Deliciosamente bien